Toshiba kündigt die erste 14-TB-Festplatte mit Helium-Füllung an.

Dank Helium-Technologie können Festplatten höhere Laufzeiten erreichen, weil das Edelgas nur einen Siebtel der Dichte von gewöhnlicher Luft aufweist. Dadurch werden nicht nur Strömungseffekte im Innern der Festplatte verringert, sondern auch der Schreibkopf weniger belastet. Wie The Register berichtet, hat Toshiba anlässlich der Huawei-Connect-Konferenz in Shanghai erklärt, dass das Unternehmen bereits an einer ersten 14-TB-Helium-Festplatte arbeitet.