Mit der Smartphone-Kamera zeichnet der User ein Bild seiner Halsschlagader auf. Diese bewegt sich im Rhythmus des von der linken Herzkammer in den Kreislauf gepumpten Blutes. Ist das Herz schwach, schwillt die Ader nur wenig an - ist es stark, deutlich stärker.

Kamera auf Halsschlagader Die Bewegungen der Halsschlagader wertet die App aus, die Caltech-Ingenieure zusammen mit Kollegen des Huntington Medical Research Institute und der University of Southern California entwickelt haben. "In erstaunlich kurzer Zeit haben wir es geschafft, von der Idee bis zur Sammlung von klinisch belastbaren Daten zu kommen", sagt Mory Gharib vom Caltech. Die Entwickler haben das Start-up Avicena gegründet, mit dem sie die App vermarkten wollen.

Im Rahmen einer klinischen Studie haben die Techniker ihre App an 72 Freiwilligen im Alter von 20 bis 92 Jahren getestet. Der Ausstoß der linken Herzkammer wurde zunächst in einem Magnetresonanztomographen (MRT) ermittelt, dem genauesten Verfahren in diesem Fall. Im Normalfall wird das preiswertere Elektrokardiogramm (EKG) eingesetzt. Dann hielten die Entwickler die Kamera eines iPhones ein bis zwei Minuten lang auf die Halsschlagader der Probanden. Die Messung wich von den MRT-Messergebnissen um 19,1 Prozent ab. Die Fehlerquote beim EKG, der gängigsten Methode, liegt bei 20 Prozent.