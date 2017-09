Niedrige Erfolgsquote "Verschleierte Gesichtsidentifikation ist eine sehr herausfordernde Aufgabe", so die Wissenschaftler. Die Erfolgsquote liegt mit Künstlicher Intelligenz (KI) bei 56 Prozent. Trainiert wurde die Technologie an zwei Datensets mit jeweils 2.000 Bildern. Das eine Datenset hatte komplexe, das andere simple Hintergründe. Durch die Verbindung der 14 Schlüsselpunkte im Gesicht jeder Person konnte ein individuelles Gesichtmuster erstellt werden. Dieses entschlüsselt dann die Identität. Dennoch glauben nicht alle Experten an eine solche Lösung.

"Es kommt mir nicht wie ein besonders überzeugendes Forschungsblatt vor", kritisiert Patrik Huber von der University of Surrey die Methodik gegenüber "TheVerge". Er bedauert, dass die Technologie zwar eine individuelle Struktur erfasst, diese jedoch nicht mit anderen Porträts abgleicht. Dennoch gibt es ein enormes Interesse an neuen Erkennungs-Technologien. Unternehmen wie Facebook investieren seit geraumer Zeit in eigene Projekte. So kann der Social-Media-Riese Gesichter mit einer Genauigkeit von 97,35 Prozent zuordnen.