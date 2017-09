Neukunden waren zuvor meist Wettbewerber-Kunden

Dabei gilt gerade im Vertrieb von Industriegütern und -dienstleistungen: Echte "Neukunden" gibt es in der Regel nicht. Vielmehr waren die sogenannten Neukunden in der Regel zuvor Wettbewerber-Kunden. Also lautet die zentrale Herausforderung im B2B-Vertrieb meist: Wettbewerbern durch eine systematische Marktbearbeitung Kunden beziehungsweise Umsatzanteile abjagen – was diese umgekehrt bei Ihren Kunden versuchen.