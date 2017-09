Für die elektronische Unterschrift hat Adobe seit Jahren die E-Signatur-Lösung "Sign" im Portfolio. Die Technologie hatte das Unternehmen mit der Übernahme von EchoSign im Jahr 2011 erworben. Sie kommt häufig in Kombination mit PDF-Dokumenten zum Einsatz. In der neu angekündigten Kooperation mit Microsoft soll das Einsatzgebiet nun breiter werden: Adobe Sign lässt sich zukünftig direkt in diverse Office-Anwendungen integrieren, darunter Dynamics 365, Office 365, SharePoint und Teams. Per Ende September soll die Lösung bereitstehen, sagte Adobe-Vizepräsident Jon Perera. Sein Unternehmen hat auch die rund 100 Millionen Business-Endanwender von Office 365 als potenzielle Kunden im Blick.