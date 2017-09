"European Researchers' Night" am TGM

Wissenschaft zum Anfassen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Mehr als 2.000 Fans der Forschung strömen zur Die "European Researchers' Night" findet am 29. September am TGM in Wien – . gleichzeitig in mehr als 250 Städten in ganz Europa. Von 15 Uhr bis Mitternacht gibt es bei Gratis-Eintritt Workshops, Vorführungen und einen Science Slam.

Wissenschaft zum Anfassen beim "European Researchers' Night" am 29. September 2017 am TGM: Emma (9 Jahre) und Niels (10 Jahre) nehmen das ganz wörtlich und erkunden lebhaft, wie ein 3D-Drucker funktioniert. Nicole Weinert vom Practical Robotics Institute Austria erklärt die Technik. © TGM/Hetzmannseder

20 Workshops und 55 wissenschaftliche Stationen laden die Besucher ein, das breite Feld der Forschung kennen zu lernen. Das Österreichische Weltraum-Forum bringt Raumanzüge für Kinder mit - man darf hineinschlüpfen und sich als Astronaut fühlen. Kinder können einen Industrieroboter steuern oder selbst einen Roboter bauen. Man kann seine eigenen Vitaminkapseln herstellen, ein kleines Computer-Spiel entwerfen oder am Modell eines Solar-Hauses mitbauen. Wie funktioniert ein 3D-Drucker? Einfach zuschauen! Man kann vor Ort miterleben, wie ein 3D-Drucker bunte Gegenstände erzeugt.

Es kommen jedoch auch ganz andere Fachrichtungen zu Wort. So bringen etwa Archäologen einige Modelle von Menschenknochen mit und erklären, wie Mütter in der Steinzeit lebten. Neugierige können versuchen, die Unterschiede zwischen Frauen und Männern an den Knochen wortwörtlich zu "begreifen". Wer noch weiter in die Vorzeit zurückreisen möchte, spürt dem Ursprung des Universums nach und erkundet den Teilchenzoo der Quantenphysiker.

Ein Highlight für Jugendliche und Erwachsene ist die Live-Schaltung zum Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz. Die Kamera führt durch die größte Maschine der Welt, den Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider. CERN verbindet sich dabei mit den Veranstaltungen in ganz Europa.

Wissenschaftler für einen Tag

"Wir sind stolz darauf, dass die European Researchers' Night in Österreich bei uns stattfindet", erklärt Karl Reischer, Direktor des TGM. "Junge Leute können für einen Tag ein Wissenschaftler sein. Die Erwachsenen schätzen besonders die Möglichkeiten, mit angesehenen Forschern sprechen zu können." Beim Science-Slam treten Wissenschaftler auf die Bühne und erzählen ganz kurz, in nur fünf Minuten, womit sie sich befassen. Im Science Café kann man die Kapazitäten dann in lockerer Atmosphäre treffen und ihnen Fragen stellen.

Es gibt auch etwas zu gewinnen: Die ARGE Archäologie verlost einen Gutschein über 1.480 Euro für eine Segelwoche an der Küste von Istrien, mit Besuch antiker Stätten und Ausgrabungen.

Über 140 Wissenschaftler beteiligen sich an den Vorführungen und Vorträgen. Mit dabei sind unter anderem die Universität Wien, die TU Wien, die Universität für Bodenkultur, die Fachhochschulen Campus Wien und St. Pölten, die Österreichische Akademie der Wissenschaften sowie zahlreiche Institute wie das Austrian Institute for Technology AIT und das Institute of Science and Technology IST. Unterstützt wird der Event unter anderem von Unternehmen wie Infineon, ÖBB und Oracle.

Die "European Researchers' Night" ist ein EU-Projekt und läuft schon seit 2005. Die Events finden jedes Jahr im September statt. Das Practical Robotics Institute Austria am TGM bewarb sich als österreichischer Partner und erhielt den Zuschlag für die Veranstaltungen in Wien 2016 und 2017. Im Vorjahr kamen knapp 2.000 Besucher ins TGM, heuer könnten es sogar noch deutlich mehr werden.

European Researchers' Night

Zeit: 29. September 2017, von 15 bis 24 Uhr

Ort: TGM, Wexstraße 19-23, 1200 Wien

Programm: http://www.be-scienced.eu