USA: WirtschaftsOskar 2018 – der Countdown läuft

Die Auszeichnung der "Außenwirtschaft Austria" der Wirtschaftskammer Österreich wird heuer bereits zum achten Mal in folgenden Kategorien vergeben: Startup, Investition, Innovation, Marktdurchdringung, Trendsetter und Spektakuläres. Anmeldeschluss für die Nominierung der rot-weiß-roten Innovationsbotschafter am kompetitiven US-Markt ist der 5. Dezember.

Rudolf Thaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles. © WKO

Österreichische Unternehmen sind am kompetitiven amerikanischen Markt höchst erfolgreich. Dank ihrer Spitzenleistungen sind die USA der zweitgrößte Exportmarkt Österreichs und die österreichischen Exporte in die USA legten im ersten Halbjahr 2017 um neun Prozent zu. "Diese aber vielfach nicht so bekannten Spitzenleistungen österreichischer Unternehmen am US-Markt werden mit dem USA-Biz-Award - dem so genannten WirtschaftsOskar - auf den roten Teppich und in das mediale Rampenlicht geholt", sagt Rudolf Thaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles. Für die Anmeldung zum WirtschaftsOskar 2018 an das AußenwirtschaftsCenter Los Angeles, so Thaler weiter, reiche ein informelles E-Mail, in dem die Unternehmen ihre herausragenden Leistungen am US-Markt darstellten. Anmeldeschluss ist der 5. Dezember, Mitternacht, Hollywood-Zeit." Die Gewinner der siebten WirtschaftsOskar finden sich hier. Nachfolgend einige weitere Wirtschafts Oskar-Preisträger der vergangenen Jahre.

Österreichische Spitzenleistungen in den USA

Nachfolgend ein Auswahl von WirtschaftsOskar-Preisträgern der Vergangenheit inklusive des Bereichs, in dem sie tätig sind bzw. für den sie die Auszeichnung gewonnen haben.

- Aichelin ist US-Marktführer bei Wärmebehandlungslösungen.

- ALPLA ist DER Verpackungsspezialist in den USA.

- Otto Bock Health Care führte am amerikanischen Markt das mechatronische Genium X3 Kniegelenk als Weltneuheit ein.

- CAMCAT Systems lieferte für den TV-Sender NBC bei einer US-Präsidentschaftswahlnacht am Rockefeller Plaza in New York spektakuläre Bilder.

- Die DOKA-Selbstkletterschalung kam beim Bau des höchsten Wohngebäudes der westlichen Hemisphäre in New York City zum Einsatz.

- ETM Überwachungs- und Steuerungssoftware kommt beim Passagierinformationssystem in der New Yorker U-Bahn ebenso zur Anwendung wie bei der Produktion der Boeing 777X.

- FACC und Boeing schrieben mit ihren modernen Verbundstoffen beim Bau des Dreamliner Flugzeuggeschichte.

- Frequentis rüstet die NASA-Bodenstationen mit Sprachkommunikation aus.

- Getzner Werkstoffe installierte die größte vollflächige Fundamentlagerung in den USA.

- Lenzing lieferte den Kunstrasen für eine Super-Bowl-Veranstaltung, das größte US-Sportereignis.

- Red Bull ist omnipräsent und ein bedeutender Player in der Entertainment Industrie.

- S.O.L.I.D. errichtete die weltgrößte Anlage zur solaren Kühlung in Phoenix, Arizona.

- Schoeller-Bleckman Oilfield Equipment ist die Nr.1 in den USA mit seinen Hochleistungsmotoren und Zirkulationstools.

- Siemens Aktiengesellschaft Österreich erhielt von der Stadtverkehrsbehörde San Francisco den größten Auftrag für Nahverkehrsfahrzeuge, der in den USA jemals vergeben wurde.

- SKIDATA ist in den USA die Nr. 1 für Zugangssysteme bei Parkplätzen, Flughäfen und Schiliften.

- STEYR MOTORS gelang es, im US-Verteidigungssektor den Auftrag zur Ausrüstung einer Flotte von Patrouillenbooten trotz stärkster amerikanischer Konkurrenz zu gewinnen.

- TTTech Computertechnik war beim Jungfernflug des NASA Orion-Raumschiffs mit seiner hochzuverlässigen Netzwerktechnologie an Bord.

- voestalpine errichtete in Texas die weltgrößte Direktreduktionsanlage und die größte Greenfield-Investition eines österreichischen Unternehmens in den USA.

Weitere Infos unter wko.at/aussenwirtschaft/us.