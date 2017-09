Einfache All-IP Integration mit dem WLAN-Router Zyxel VMG8546

Das Internet Access Device (IAD) Zyxel VMG8546 erlaubt die einfache Umstellung auf All-IP. Es arbeitet mit VDSL2+ Vectoring, bietet zahlreiche Anschluss-möglichkeiten, eine integrierte Telefonanlage mit einem ISDN und zwei analogen Anschlüssen sowie All-IP. Zwei Access Points (2,4 und 5 GHz) stehen ebenfalls zur Verfügung.

Zyxels Internet Access Device VMG8546 sorgt für hohe Datenraten und beste Netz-abdeckung. © Zyxel

Der WLAN-Router VMG8546 setzt beim Internetzugang auf die VDSL2+ Vectoring Technik, welche die maximale Leitungsgeschwindigkeit ausnutzt. Übersprechen und Interferenzen zwischen den DSL-Leitungen werden effektiv minimiert. So werden ohne eine physikalische Veränderung an der Infrastruktur höhere Datenraten erreicht, die mit der Glasfasertechnologie konkurrieren können. Mit der Abdeckung des 2,4 und 5 GHz Frequenzbandes, der MiMO-Technologie und je zwei Gigabit- und Fast Ethernet-Ports stellt der VMG8546 zudem eine hoch verfügbare und breitbandige Heimvernetzung (WLAN 11 a/b/g/n) sicher. Separate WLAN- und WPS-Taster am Gehäuse ermöglichen leichtes Ein-und Ausschalten des WLAN sowie das schnelle Anbinden neuer WLAN-Clients. Übersichtlich angeordnete LEDs auf der Oberseite des VMG8546 geben dem Anwender jederzeit Aufschluss über den aktuellen Status des Geräts. Zwei USB 2.0-Ports mit integriertem Twonky-Medienserver runden das Feature-Paket ab.

Sprachintegration in das All-IP Netz leichtgemacht

Die konfigurierbare, interne Telefonanlage des VMG8546 lässt sich einfach an den jeweiligen Bedarf anpassen und stellt neben zwei analogen und einer ISDN-S0-Schnittstelle, für analoge und ISDN-Endgeräte bzw. eine ISDN-Telefonanlage, zusätzlich eine Anschlussmöglichkeit für SIP-fähige Endgeräte bereit.

Quality-of-Service (QoS) für echtes Multi-Play

Zyxels VMG8546 unterstützt sowohl ATM- als auch IP-QoS-Funktionen. Damit können Service-Provider ihre QoS-Richtlinien umsetzen und spezielle Dienste wie VoIP oder IPTV entsprechend priorisieren. Dies steigert die Netzwerk-Effizienz und erlaubt es Service Providern, echtes Multi-Play in das Leben ihrer Kunden zu bringen. Über die TR-069 Standard-Management-Spezifikation lässt sich der VMG8546 aus der Ferne konfigurieren und managen, ohne den Endkunden zu stören.

Der Zyxel VMG8546 WLAN-Router ist für 159 Euro im Handel erhältlich.