Strategische Partnerschaft von Samsung und TTTech im Bereich sicheres, autonomes Fahren

Samsung Electronics hat heute eine strategische Partnerschaft mit dem auf robuste Computernetzwerke und Sicherheitssteuerungen spezialisierten Wiener Unternehmen TTTech verlautbart. Samsung wird 75 Millionen Euro in TTTech investieren.

V.l.n.r.: Ricki Hudi, Gründer und Managing Director von Future Mobility Technologies und Aufsichtsrat der Automobilsparte von TTTech; Young Sohn, President und Chief Strategy Officer bei Samsung Electronics sowie Chairman von HARMAN; Georg Kopetz, Mitglied des Vorstandes von TTTech; Stefan Poledna, Mitglied des Vorstandes von TTTech. © TTTech

Diese strategische Investition von Samsung in TTTech wird als erste mit Mitteln aus dem kürzlich angekündigten Samsung Automotive Innovation Fund (SAIF) getätigt und unterstreicht das erklärte Ziel des Unternehmens, zur Entwicklung von besonders sicheren Autos auf den Straßen beizutragen und damit den Anspruch, eine neue Generation der Mobilität mitzugestalten. Die Ankündigung folgt auf die Übernahme des führenden Herstellers von Connected-Car-Technologien HARMAN durch Samsung in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar und ist ein weiterer entscheidender Schritt des Unternehmens in den Automobilsektor.

TTTech ist seit vielen Jahren erfolgreich in der Automobilindustrie tätig und hat bereits für eine Reihe von Automobilherstellern innovative Technologien in Serienanwendungen umgesetzt. Die künftige Investition von Samsung ergänzt die langjährige Partnerschaft von TTTech mit der AUDI AG, und unterstützt auch das gemeinsame Ziel der Unternehmen, hochautomatisierte Systeme für das pilotierte Fahren innerhalb der Volkswagen Gruppe umzusetzen. Die sicherheitsrelevante Steuerungsplattform von TTTech ist ein wesentlicher Bestandteil der zFAS (zentrales Fahrerassistenzsystem) Architektur des kürzlich vorgestellten neuen Audi A8.

Neben der Automobilindustrie trägt TTTech auch maßgeblich zur Sicherheit und Zuverlässigkeit vernetzter Computersysteme in der Luftfahrtindustrie und für Industrieanlagen bei. Technologien des Unternehmens kommen zum Beispiel in der Boeing 787 Dreamliner sowie im Raumfahrzeug Orion der US-Luftfahrtbehörde NASA zum Einsatz.

"Innovationen in der Automobiltechnologie wie autonome Steuerungssysteme und fortschrittliche Fahrassistenzsysteme werden einen enormen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben - von der Transformation urbaner Räume bis hin zu einer besseren Mobilität für die alternde Bevölkerung. Wir bei Samsung sehen es als unsere Verantwortung, in Technologien zu investieren, die die Art wie wir leben, arbeiten und uns vernetzen fundamental verändern werden", betont Young Sohn, President und Chief Strategy Officer bei Samsung Electronics sowie Chairman von HARMAN. "TTTech entwickelt Technologien und Plattformen von Weltrang und hat dabei in der Vergangenheit eine herausragende Innovationsfähigkeit bewiesen. Für Samsung und unseren Automotive Innovation-Fund ist dies ein bahnbrechender Moment und wir freuen uns darauf, mit führenden OEMs wie Audi sowie dem gesamten TTTech-Team daran zu arbeiten, einen neuen Standard für Technologien im Bereich der Automobilsicherheit zu setzen."

"Wir sind sehr stolz darauf, Samsung als Investor und Partner für TTTech gewonnen zu haben, um Lösungen für die nächste Generation hochintegrierter und datenintensiver Sicherheitssteuerungen zu entwickeln", erläutert Georg Kopetz, Mitglied des Vorstandes von TTTech. "Samsung verfügt über ein ebenso breites wie tiefes Portfolio an Technologien und ein Ökosystem an Partnern, um die Entwicklung autonomer Plattformen der Stufen (Level) 2 bis 5 voran zu bringen."

Stefan Poledna, Mitglied des Vorstandes von TTTech ergänzt: "Gemeinsam werden wir Produkte auf den Markt bringen, die die neuen Anforderungen des NCAP, sowie der In-Vehicle-Infotainment-Systeme und neuer skalierbare Architekturen unterstützen, um zukünftig auch vollständig autonome Fahrzeuge in unterschiedlichen Branchen zu ermöglichen."

Markt für sicherheitsrelevante Steuergeräteplattfomen vorantreiben

Zu einem Zeitpunkt, in dem die Automobilindustrie einen großen Umbruch erlebt, möchte TTTech die Investition von Samsung dazu nutzen, das weitere Wachstum mit seiner sicherheitsrelevanten Steuergeräteplattform für das autonome Fahren voranzutreiben. Die Technologien des Unternehmens setzen auf ein Zusammenspiel unterschiedlicher Softwarelieferanten und versprechen dem OEM einen hohen Grad an Flexibilität. Dies spiegelt sich auch in der innovativen offenen und sicheren Software-Plattform "MotionWise" von TTTech wider, die es OEMs und führenden Tier-1-Zulieferern gemeinsam ermöglicht, neue Funktionen in ihren Fahrzeugprojekten schneller zu entwickeln, zu integrieren und zu validieren.

Gemeinsam haben sich Samsung und HARMAN das Ziel gesetzt, die Entwicklung wegbereitender Sicherheitstechnologien für die Automobilbranche zu fördern, zu denen auch die Lösungen von TTTech zählen. Diese werden die Messlatte für Automotive-Sicherheitssteuerungen und Fahrerassistenzsysteme branchenübergreifend höher legen. Als Tier-1-Zulieferer erleichtert HARMAN für die weltweit agierenden OEMs den Zugang zur offenen Sicherheitssteuerungsplattform von TTTech.

Samsung-Präsident Young Sohn wird Mitglied des neuen Aufsichtsrates der Automobilsparte von TTTech, dem auch Ricky Hudi, Gründer und Managing Director von Future Mobility Technologies, sowie weitere Branchenexperten angehören werden.