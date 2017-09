Österreichische Post rüstet sich weiter für die EU-DSGVO

Die Österreichische Post AG arbeitet bereits seit Langem daran, die Geschäftsprozesse mit den Vorgaben der DSGVO zu harmonisieren. Jetzt bekommen auch Geschäftskunden neue Möglichkeiten, sich umfassend zu allen Datenschutz-Fragen beraten zu lassen. Hierfür wurde vom Post-Geschäftsfeld Mail Solutions unter anderem die Data Academy eingerichtet, die Schulungen, Workshops und Consulting bietet.

Georg Mündl, Geschäftsfeldleiter Mail Solutions, Österreichische Post AG © Österreichische Post AG

Mail Solutions ist ein Geschäftsfeld der Österreichischen Post AG und umfasst die Fachbereiche Inputmanagement, Dokumentenlogistik, Outputmanagement, KUVERT, Daten- und Adressmanagement sowie Digital Services, die sich alle bereits lange vor dem Bekanntwerden der EU-DSGVO im Detail mit dem Thema Datenschutz befasst haben. Damit auch Geschäftskunden von diesem Knowhow profitieren, hat der Fachbereich Daten- und Adressmanagement (DAM) nun eine eigene Data Academy eingerichtet. "In Workshops zur EU-DSGVO werden beispielsweise die größten Stolperfallen, spezielle rechtliche Rahmenbedingungen und der drohende Strafrahmen genau beleuchtet. Außerdem werden konkrete Hilfestellungen und individuelle Lösungen beim Umgang mit eigenen Daten, bei der Erstellung einer Checkliste und vielem mehr geboten", sagt Georg Mündl, Geschäftsfeldleiter von Mail Solutions. Mit diesen und weiteren Initiativen wolle man sicherstellen, dass sämtliche Daten und Dienstleistungen mit Inkrafttreten der EU-DSGVO den hohen Vorgaben entsprechen und rechtskonform seien, so Mündliche weiter.

Doppelte Sicherheit durch Double-Opt-in

In den einzelnen Fachbereichen wurden zudem zusätzliche Vorkehrungen umgesetzt: So hat etwa der Bereich Digital Services (DIS) sichergestellt, dass bei der Versandlösung "E-Mail-Marketing" alle Adressen durch ein Double-Opt-in bestätigt werden. Der Empfänger erhält nur durch zweifache Bestätigung jene Informationen, die er auch tatsächlich will.

Im Bereich Inputmanagement (IPM) sorgt die Post-Tochter Scanpoint mit der von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) offiziell bestätigten Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 für höchste Informationssicherheit.

Auch beim Bereich Dokumentenlogistik (DLOG) hat der sorgsame Umgang mit Daten hohe Priorität. So ist die in Österreich angesiedelte Business-Lösung Post Cloud Enterprise in Kooperation mit dem Linzer Partner Fabasoft nach den strengen Kriterien der EU-DSGVO und höchsten Sicherheitsstandards konzipiert.

Der neue E-Brief: so schnell wie eine E-Mail, so sicher wie ein Brief

Der E-Brief, vor kurzen vom Fachbereich Outputmanagement (OPM) gelauncht, wurde komplett auf die Sicherheitsanforderungen der EU-DSGVO ausgerichtet. Das neue Produkt der Post ermöglicht auch im digitalen Zeitalter die sichere Zustellung von Rechnungen, Verträgen und anderen sensiblen Dokumenten. Aufgrund der vollständig dokumentierten und fehlerfreien Datenverarbeitung gelangt jede Sendung zum richtigen Empfänger. Anders als E-Mails sind E-Briefe vor unbefugtem Auslesen der Daten durch Dritte geschützt. Die Informationen werden sicher übermittelt, das Briefgeheimnis wird gewahrt. Kurz nach dem Start vertrauen bereits rund 100.000 Kunden auf die elektronische Zustellung im E-Briefkasten.

Solcherart gerüstet sieht Georg Mündl die Österreichische Post für die EU-Datenschutz-Grundverordnung bestens gerüstet und sagt: "Mit guter Vorbereitung muss die EU-DSGVO kein Schreckgespenst sein. Vielmehr ist sie eine vertrauensbildende Maßnahme zwischen Unternehmen und Konsumenten, die Europa zu einem sicheren Datenhafen macht."