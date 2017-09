So viel bekommt man für gebrauchte iPhones

Das iPhone 8/8plus ist gerade erschienen, das iPhone X bald da: Wer sein altes iPhone verkaufen will, um sich eines der neuen zu kaufen, muss wissen, was es wert ist. Anhaltspunkte geben der Online-Marktplatz willhaben.at und Apple selbst, die eine Eintauschaktion anbieten.

Um eines der neuen 8er iPhones zu erwerben, werden einige wohl ihr altes iPhone verkaufen. © Apple

Mehr als 80 Prozent der rund 90.000 iPhones, die seit Jahresbeginn auf willhaben zum Verkauf angeboten wurden bzw. werden, gehören nach eigenen Angaben des Unternehmens zur Generation 5/5s, 6/6s oder 7. Dabei wollen 68 Prozent der Verkäufer für ein iPhone 6 zumeist zwischen 200 und 399 Euro. Je nach Zustand, Zubehör und Leistungsfähigkeit des Geräts liegt das Preisniveau bei iPhone 6s Modellen höher: Sechs von zehn dieser Geräte werden zwischen 300 und 499 Euro bepreist. 84 Prozent der iPhone-7-Verkäufer bieten Preise ab 500 Euro an.

Fast die Hälfte der rund 420.000 Anfragen für Smartphones, die seit Jänner 2017 Verkäufer auf willhaben erreicht haben, waren für die neueren Modelle ab der Sechser-Generation. Am gefragtesten ist das iPhone 6. Bei Geräten mit Top-Zustand und großer Speicherkapazität waren die Käufer bereit, auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Der Verkaufserfolg für iPhone 6, 6s und 7 lag nach Angaben von willhaben über das Jahr 2017 hinweg im Durchschnitt bei rund 70 Prozent.

Mit zunehmenden Alter verlieren die Geräte spürbar an Wert und auch das Interesse potentieller Käufer nimmt ab. Beispielsweise gibt es das iPhone 5s mittlerweile auch für weniger als 200 Euro – zum Verkaufsabschluss kommt es aber nur noch bei jedem Zweiten.

Eintauschen bei Apple

Wer sein neues iPhone direkt bei Apple kaufen will, der kann sein altes zurückgeben, wobei ein Restwert des Altgeräts mit dem Kaufpreis des Neugeräts gegenverrechnet wird. Der Eintausch eines iPhones verbilligt den Kaufpreises des neuen iPhones wie nachfolgend angeführt:

Der Eintauschwertt eines iPhone 7 Plus liegt bei 555 Euro, eines iPhone 7 bei 460 Euro, eines 6s Plus bei 340 Euro, eines 6s bei 290 Euro, eines 6 Plus bei 235 Euro, eines 6 bei 185 Euro, eines iPhone SE bei 195 Euro, eines 5s bei 90 Euro. Der Eintauschwert eines iPhone 5c und 5 beträgt bei Apple je 55 Euro.

Rechtzeitig verkaufen

"Es lohnt sich nicht, mit dem Verkauf eines gebrauchten Geräts zuzuwarten. Das zeigt auch die große Anzahl an neuwertigen, leistungsstarken Smartphones, die aktuell auf willhaben angeboten werden", resümiert Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben. Wer also verkaufen will, der sollte das eher früher als später tun.