G DATA Generation 2018: Security für kleine Unternehmen und Privatanwender

Angriffe durch Erpressertrojaner und der Verlust wichtiger Daten haben gezeigt, dass moderne und selbstlernende Technologien nötig sind, um Anwender zuverlässig vor aktuellen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die neue G DATA Security Software der Generation 2018 ist "Made in Germany" und schützt Windows-Computer vor Schadprogrammen und Online-Attacken.

G DATA Generation 2018: Neue Security-Version für Privatanwender mit neuen Funktionen für umfassende Datensicherheit und "Made in Germany". © G DATA

G DATA bietet seit 30 Jahren Lösungen gegen Malware an, wobei auf auf aktuelle Bedrohungen stets prompt reagiert wird und die Software immer auf dem neuesten Stand gehalten wird. Darüber hinaus wurde bei der G DATA Security-Generation 2018 die Performance und Benutzerfreundlichkeit verbessert. Auch bei der Datensicherung geht G DATA einen Schritt weiter und vertieft seine Partnerschaft mit TeamDrive. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Nutzern der Internet Security und Total Security ihre sensiblen Daten direkt über die Sicherheitslösungen in der Microsoft Cloud Deutschland zu sichern. G DATA-Kunden mit einer gültigen Lizenz können kostenfrei auf die neue Version updaten. G DATA Antivirus 2018, Internet Security 2018 und Total Security 2018 sind ab sofort im Handel erhältlich.

Datensicherheit "Made in Germany"

Der digitale Alltag steckt voller Fallstricke, wenn es um die Sicherheit der persönlichen Daten geht, egal ob beim Online-Shoppen oder -Banking. Die neue G DATA Security-Generation 2018 setzt in punkto IT-Sicherheit neue Maßstäbe: Mit seinen proaktiven Technologien, wie BankGuard, Exploit-Schutz oder Anti-Ransomware, bietet der deutsche IT-Security-Hersteller umfassenden Schutz für Endanwender. G DATA garantiert seinen Kunden dabei, dass alle Daten und Informationen ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert werden und somit dem deutschen Datenschutz unterliegen.

Cloud-Backups auf deutschen Servern

Auch im Bereich Daten-Backup erweitert der Antivirus-Pionier bei seiner neuen Security-Generation den Funktionsumfang. Um die Datensicherheit von Privatanwendern zu steigern, setzt G DATA die erste Stufe der strategischen Partnerschaft mit dem deutschen Anbieter TeamDrive um. Ab sofort können Kunden mit G DATA Internet Security und Total Security sensible Daten hochverschlüsselt über eine Schnittstelle zur TeamDrive Sync- und Share-Software in der Microsoft Cloud Deutschland speichern. Bei dieser Public-Cloud-Lösung von Microsoft können Nutzer sicher sein, dass der deutsche Datenschutz gewährleistet ist. Durch die eigens in Frankfurt und Magdeburg errichteten Rechenzentren und der Treuhänderschaft der T-Systems, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, ist sichergestellt, dass Daten bestens vor fremdem Zugriff geschützt sind.

Gratis-Update für G DATA-Kunden

G DATA-Kunden mit einer gültigen Lizenz können kostenlos auf die neue Security-Generation updaten oder die neueste Version von der Webseite des deutschen Herstellers herunterladen. Eine Version von G DATA Total Security 2018 kostet für einen PC 49,95 Euro, für 3 PCs sind 59,95 Euro zu zahlen. Diese Software bietet Schutz für PC und Daten vor Viren, Erpressertrojanern, Spyware sowie Hackern und hat eine Backup-Funktion eingebaut.

Die G DATA Internet Security 2018 schützt vor Viren, Trojanern, Spyware, Spam und blockiert Hacker-Angriffe mit der mitgelieferten Firewall. Eine Version für einen PCkostet 39,95 Euro, für 3 PCs beträgt der Preis 49,95 Euro.

Last but not least gibt es G DATA Antivirus, das vor Viren, Trojanern und Spyware schützt. Die Preise: 29,95 Euro (Lizenz für 1 PC) und 39,95 Euro (Lizenz für 3 PCs).