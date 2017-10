Heute sind nicht nur Menschen, sondern auch Geräte total vernetzt. Digitale Transformation, Internet der Dinge (IoT), Industrie 4.0, Big Data und die Cloud lassen sich in nur einem Begriff zusammenfassen: "Vernetzung". Durch die Sammlung und Weitergabe von Informationen auf einzelnen Geräten und die Zusammenführung in der Cloud ergeben sich enorme Möglichkeiten: Wir können umfassende Einblicke in das Verhalten von Maschinen und Menschen gewinnen, die Produktivität und das Kundenerlebnis verbessern. Die totale Vernetzung sollte uns klüger machen. Aber leider funktioniert das nicht immer so einfach.