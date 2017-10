Sie haben starke Marken, bedienen das Premiumsegment ebenso wie den Massenmarkt und der Erfolg scheint seit Jahrzehnten schon obligatorisch: Deutsche Automobilhersteller setzten lange Zeit Maßstäbe in ihrer Branche. Durch die Digitale Transformation und den Vormarsch datenbasierter Geschäftsmodelle konkurrieren sie plötzlich mit Unternehmen, die über keinerlei Kompetenz im Bereich Automobil verfügen oder diese gerade erst aufbauen. Die Gemeinschaftsstudie von BVDW und Accenture Digital widmet sich dieser Konkurrenzsituation – für die Untersuchung wurden Interviews mit allen am Ökosystem beteiligten Playern geführt. Berücksichtigt wurden BMW, door2door, Flixbus, MAN, Mercedes, Telefonica, Telekom, VW, Uber und acht unabhängige Experten.

Welche Rolle neben den Produkten selbst die Geschäftsmodelle und digitale Services spielen können, zeigt der Smartphone-Markt. Samsung verkauft mit Abstand die meisten Smartphones weltweit, dennoch schöpft Apple fast 80 Prozent des globalen Anteils am Gesamtgewinn des Smartphone-Marktes ab, Samsung knapp 15 Prozent. Apple liefert über den eigenen Appstore digitale Services mit, Samsung hat das an Googles Android ausgelagert. "Apple zeigt das Potenzial, das die Verbindung eines überragenden Produkts mit einem kontrollierten digitalen Ökosystem bietet", erklärt Gabriel Seiberth (Accenture Digital), in der BVDW-Fokusgruppe Connected Mobility Experte für das Thema datenbasierte Geschäftsmodelle. Daraus könne die Automobilindustrie einiges lernen, so Seiberth.