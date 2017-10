Den Einstieg in Googles hauseigene Smartphone-Welt markiert das neue Pixel 2. Dieses verfügt über ein 5 Zoll großes AMOLED-Display mit Full-HD-Auflösung. Für eine standesgemäße Leistung sorgt ein Snapdragon-835-Prozessor mit acht Kernen und einer maximalen Taktrate von 2,35 GHz, dem vier GByte Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Der nicht erweiterbare Datenspeicher besitzt je nach Modell eine Kapazität von 64 beziehungsweise 128 GByte.

Dem Trend zu Dualkameras folgt Google bei seinen Pixel-Smartphones nicht. Stattdessen ist eine herkömmliche Einzellinse mit 12,2 Megapixel Auflösung, Blende f/1,8 und optischem und digitalem Bildstabilisator verbaut. In den Tests der Foto-Experten von DxOMark schlägt die Kamera der Pixel-2-Geräte mit einer Wertung von 98 Punkten sogar die Dualkamera-Setups der Wettbewerber-Smartphones iPhone 8 Plus und Galaxy Note 8, die jeweils 94 Punkte erreichen. An der Front ist zudem eine Selfiecam mit 8 Megapixeln installiert.