Fujitsu Software Enterprise Service Catalog Manager (ESCM) will damit die Lücke zwischen der IT-Infrastruktur im Unternehmen und der Cloud schließen. Das erfolgt in Form von mandantenfähigen Self-Service-Portalen für hybride Cloud-Dienste. Die Portale lassen sich an das Corporate Design der Unternehmen anpassen und ermöglichen es, Cloud-Angebote automatisiert bereitzustellen.

Fujitsu ESCM ist ab sofort über den SUSE Partner Software Catalog erhältlich. Die Lösung von Fujitsu bietet Unternehmen die Flexibilität und Skalierbarkeit von Services und Software aus der Cloud, lässt sich aber über Systeme im hauseigenen Rechenzentrum verwalten. Unternehmen können somit Usern einen gemanagten, nutzungsbezogenen Zugang zu Cloud-Diensten zur Verfügung stellen, inklusive Funktionen für das Identity Management, die Abrechnung der Services und die Verwaltung der Abonnements. ESCM wird als Virtual Appliance im Unternehmensrechenzentrum implementiert und lässt sich auf einfache Weise an die Fujitsu Cloud K5 sowie andere Public-Cloud-Services anbinden. Auf diese Weise stellt die Lösung von Fujitsu die umfassende Skalierbarkeit von virtualisierten IT-Umgebungen in Unternehmen sicher.

Ergebnis der strategischen Allianz mit SUSE Die Aufnahme von Fujitsu ESCM in den SUSE Partner Software Catalog ist eines der Ergebnisse der strategischen Allianz, die Fujitsu und SUSE im November 2016 geschlossen haben. Beide Unternehmen haben damals vereinbart, der Open-Source-Community Ressourcen zur Verfügung zu stellen, etwa in den Bereichen Entwicklung, Marketing und Vertrieb. Das Ziel ist, die Entwicklung von Produkten für Hybrid Clouds und Container-Technologien zu forcieren sowie Support-Dienstleistungen für geschäftskritische Einsatzfelder bereitzustellen.

Beim Fujitsu Software Enterprise Service Catalog Manager handelt es sich um die Enterprise-Version des Open Service Catalog Manager, den Fujitsu im Oktober 2015 der Open-Source-Community zur Verfügung stellte. Dank vordefinierter Integrationsmodule ist ESCM zu allen Cloud-Varianten kompatibel: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Der reichhaltige Funktionsumfang erlaubt es Unternehmen, Kunden einen Zugang zu Cloud-Diensten einzurichten. Die Nutzer können diese Services im Rahmen eines Selbstbedienungsmodells buchen. ECSM schießt zudem Funktionen mit ein wie die automatisierte Bereitstellung von Cloud-Ressourcen, die Abrechnung und Bezahlung sowie die Verwaltung aller Ereignisse (Events), die für den Betrieb der IT- und Cloud-Infrastruktur relevant sind.