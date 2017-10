Dies gilt umso mehr vor der kommenden Verschärfung der Cybersicherheits- und Datenschutzanforderungen seitens der EU in Form der NIS-Richtlinie und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO/GDPR) im Mai 2018. Dabei kommt es auch darauf an, dem Sicherheitsteam entscheidende Fragen zu stellen.

Das Führungskräfteteam, das auch das Cybersecurity Framework koordiniert hat, hat auch Empfehlungen gegeben, um den Führungskräften bei der Ausrichtung ihrer Cyberrisikopolitik zu helfen. In erster Linie ist es dabei für CEO entscheidend, Cyberrisiken in das bestehende Risikomanagement zu integrieren. Es mag wie ein einfaches Konzept scheinen, aber Cybersicherheit wird oft in eine separate Schublade gesteckt, statt direkt mit dem Risiko für die wertvollen Vermögenswerte des Unternehmens in Relation gesetzt zu werden. Die Unternehmensführung muss damit beginnen, zu identifizieren, was am wichtigsten ist, um geschützt zu werden.