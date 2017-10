In einer Studie von IDG Research Services zu IoT im Jahr 2016 gaben 47 Prozent der Unternehmen an, dass technologische Kompetenz ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines IoT-Anbieters ist. Dies ist besonders wichtig, da Unternehmen viel Zeit bei der Auswahl und Integration von Anbietern verbringen, während sie IoT-Anwendungsfälle implementieren.

Mit seinen Pulse IoT-Lösungen bietet VMware Unternehmen eine einheitliche Infrastrukturebene für all ihre IoT-Projekte. Sie erhalten mit VMware Pulse IoT eine Managementlösung für sicheres Onboarding, Konfiguration und Überwachung von vernetzten Dingen sowie für die Unterstützung von lokalen On-Premise-Funktionen. Das kürzlich angekündigte VMware Pulse IoT Center vereinfacht die Komplexität des Internet der Dinge, indem es alle Dinge in einem einzigen System verwaltet. Es verbessert die Zuverlässigkeit und Sicherheit der IT-Infrastruktur durch eine genaue Echtzeitsichtbarkeit der IT-Infrastruktur. Zudem beschleunigt es den Investitionsertrag von IT-Anwendungsfällen, indem es die Bereitstellung und Skalierung von IT-Projekten rationalisiert. VMware Pulse IoT Center wird voraussichtlich noch in diesem Jahr verfügbar sein.

"VMware und SAP verbindet eine langjährige und umfassende Zusammenarbeit. Uns verbindet das Ziel, unsere gemeinsamen Kunden mit innovativen und einfachen Lösungen bei der digitalen Transformation ihres Unternehmens in Richtung Software-definierte Unternehmensarchitektur zu unterstützen", sagte Mimi Spier, Vice President, Internet of Things bei VMware. "Jetzt wollen wir unsere Zusammenarbeit vertiefen und unsere Expertise einbringen, um Kunden bei der Bereitstellung und dem Betrieb ihrer IoT-Lösungen zu helfen und die Infrastruktur mit Anwendungen und Analytics zu verknüpfen."

"Für Unternehmen ist es von immensem Vorteil, Entscheidungen in Echtzeit am Netzwerkrand, also on Edge, treffen zu können: SAP Leonardo unterstützt diese richtungsweisende Innovation", sagte Nils Herzberg, Senior Vice President, Global Head, IoT Go-to-Market & Strategic Partnerships bei SAP. "Zum Start einer Implementierung ist es meist eine große Hürde, Infrastructure Lifecycle und Management außerhalb des traditionellen Rechenzentrums zu bewältigen. Durch die Zusammenarbeit mit VMware helfen wir unseren gemeinsamen Kunden, neue Umsatzquellen zu erschließen und gleichzeitig eine zuverlässige, wartungsfreundliche und sichere IT-Plattform zu betreiben."