Die Ergebnisse der Studie und die Aussagen der Befragten legen laut Newman nahe, dass etliche dieser Unternehmen nicht so gegen Cyberangriffe gewappnet sind wie sie es in Anbetracht der wachsenden Zahl intelligenter, ausgefeilter Angriffsvarianten sein sollten. Die Bedrohungen sind real. Dazu trägt auch die wachsende Komplexität der Netzwerke bei, genauso wie Hacker, die technisch wie finanziell ausgesprochen gut ausgestattet sind. Für Betreiber kritischer Infrastrukturen, eingeschlossen Energieversorger, ist es aber unabdingbar zu wissen, was in ihren Netzwerken vor sich geht. Nur ein hoher Grad an Transparenz sorgt dafür, dass Cyberangriffe wie etwa DDoS-Attacken zeitnah automatisch erkannt und abgewehrt werden.