Mit 25. Mai 2018 wird die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Geltung treten. Es sind also noch knapp sieben Monate Zeit, die neuen Regelungen in den Betrieben zu implementieren. Die österreichischen Unternehmen sind dabei auf einem guten Weg, meint Robert Bodenstein, Obmann der Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). "Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass knapp 60 Prozent der österreichischen Unternehmen bereits Umsetzungsschritte eingeleitet und Maßnahmen in den Unternehmen ergriffen haben", so Bodenstein.