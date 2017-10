"IT-Konzerne geben sich ein visionäres, umweltbewusstes Image. Gleichzeitig entwickeln viele Marktführer Produkte für die Müllhalde", sagt Nunu Kaller, Konsumentsprecherin bei Greenpeace in Österreich. "Was in der Werbung klinisch sauber aussieht, birgt häufig dreckige Produktionsweisen." Für den neuen Elektronik-Ratgeber hat die Umweltschutzorganisation 17 Technologieunternehmen in drei Kategorien geprüft: Dem jeweiligen Energieeinsatz in der Produktion, dem Einsatz von Chemikalien, sowie dem Recycling von Rohstoffen. In die Bewertung fließt zudem die Untersuchung von 40 Geräten mit ein, die gemeinsam mit Experten der US-Firma iFixit durchgeführt wurde und die Reparierbarkeit von Smartphones, Tablets und Laptops im Fokus hatte.