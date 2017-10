Die besten Mitarbeitende zu bekommen ist schwierig und noch schwerer ist es, diese zu halten. Great Place to Work kennt das Geheimnis: Eine vertrauensbasierte Arbeitsplatzkultur wirkt nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. "Es ist die Beziehungsqualität am Arbeitsplatz, die ganz entscheidend dafür ist, wie gerne und wie lange sich Menschen in ihrem Beruf engagieren. Vertrauen gedeiht dort, wo Mitarbeitende tagtäglich die Werte Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist erleben dürfen", sagt Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work. Eine vertrauensvolle Arbeitsplatzkultur ist unverzichtbar für einen langfristigen wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebes. Das kann Great Place to Work durch zahlreiche Benchmarkstudien belegen.