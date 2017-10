Google Maps jetzt um Monde und Planeten erweitert

Zumindest virtuell wird der alte Frank-Sinatra-Song "Fly me to the Moon" dank Google Maps jetzt Wirklichkeit. Denn der Kartendiesnt hat sein Angebot auf das Sonnensystem der Erde und sogar die Internationale Raumstation ISS ausgedehnt.

Google-Maps-Nutzer können die Oberfläche von Monden und Planeten studieren. © Google Maps

Google hat seinen Kartendienst Maps um Planeten und Monde unseres Sonnensystems und sogar die Internationale Raumstation ISS erweitert. So stehen beispielsweise ausführliche Datensätze zu den Planeten Merkur, Venus oder Mars sowie zu verschiedenen Monden wie dem Saturn-Mond Enceladus oder den Monden Europa, Ganymed, Rhea und Mimas bereit.

Bilder von NASA und ESA

Interessierte Nutzer können - laut Blogeintrag von Google - mit nur wenigen Klicks von der Erde quer durch den Weltraum springen und sich neues Wissen aneignen. Das Unternehmen betont, dass hierzu von Sonden der NASA und der ESA erstellte Bilder für die Erweitung des Services zusammengetragen wurden - hierbei insbesondere Aufnahmen der NASA-Sonde Cassini auf dem Saturn und seinen Monden. Hiervon sind insgesamt sechs integriert worden: Mimas, Enceladus, Dione, Rhea, Titan und Iapetus.

Wer das All erkunden will, braucht in der Satellitenansicht von Google Maps einfach nur immer weiter herauszuzoomen, bis auf der linken Bildschirmseite ein Auswahlmenü zu den einzelnen Himmelskörpern erscheint. Entscheidet man sich für einen bestimmten Mond oder Planeten, liegen teilweise sogar beschriftete Markierungen der wichtigsten Bereiche vor.