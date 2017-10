Das international erfolgreiche Unternehmen IXOLIT gilt hierzulande noch als "Hidden Champion"

Ob hochverfügbare Websites, ausfallsichere Bezahlsysteme oder Cyber-Security, die IXOLIT GmbH aus Wien ist als österreichische Softwaremanufaktur ein internationaler Player. Die Zentrale der Experten für Online-Einkäufe befindet sich auf der Wiener Mariahilfer Straße, Österreichs größter Offline-Einkaufsstraße.

Das IXOLIT-Team (v.l.n.r.): Rene Siegl (CEO), Gox Mailer (Strategic Advisor), Nathalie Siegl (CFO), Michael Pohl (CPO), Stefan Kjaer (CCO), Felix Privitera (CTO). © IXOLIT

Das österreichische IT-Unternehmen IXOLIT, das aufgrund seiner Innovationskraft und seiner internationalen Vernetzung zu Recht als "Hidden Champion" klassifiziert werden kann, ist seit 16 Jahren am Markt und beschäftigt in Wien knapp 60 Mitarbeiter. Die enorm hohe Exportquote von mehr als 80 Prozent (vornehmlich in die USA, aber auch nach Deutschland, die Niederlande und die Schweiz) hat mit dafür gesorgt, dass die Manufaktur in Österreich noch als Geheimtipp gilt. Eine Niederlassung zur Betreuung der US-amerikanischen Kunden befindet sich in Florida. ZU den Produkten von IXOLIT zählt das selbstentwickelte White-Label-Payment-Gateway IXOPAY, das monatlich mehr als 750.000 Transaktionen mittels 200 Bezahl-Methoden abwickelt. Überdies gibt es die inhouse-programmierte eCommerce-Plattform dislo, die monatlich mehr als 3,2 Millionen Endkunden verwaltet.

Internationale Kundschaft vertraut auf bewährte Lösungen

IXOLIT zählt sowohl internationale Marken, wie Samsung als auch nationale Größen wie der SKRapid oder auch heimische Startups wie TheCookingSpoon zu ihren Kunden. In den vergangenen 16 Jahren wurden hunderte innovative Projekte im Bereich der individuellen Software-Programmierung, überwiegend auf Basis eigen entwickelter Lösungen, umgesetzt. Schwerpunkte liegen auf den Themen Software-Entwicklung, Managed Infrastructure sowie Promotion und Support-Services. Sogar aufstrebende US-Konzerne wie Stackpath greifen auf die umfassende Betreuung des Full-Service IT-Dienstleisters aus Österreich zurück.

Nachhaltigkeit als Erfolgsrezept

Rene Siegl, der gemeinsam mit seiner Schwester Nathalie das inhabergeführte und -finanzierte Unternehmen IXOLIT gegründet hat, hatte bereits im Alter von 20 Jahren seinen ersten erfolgreichen Exit mit seinem Hosting-Unternehmen. Nachhaltigkeit ist ihm daher umso wichtiger. Heute freut sich die IXOLIT-Gruppe über ein jährliches Umsatzwachstum von ca. 20 Prozent. Die Mitarbeiteranzahl hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt und die Fluktuation ist (in dieser Branche besonders bemerkenswert) sehr gering: Die durchschnittliche Zugehörigkeitsdauer eines Mitarbeiters im Unternehmen beträgt zehn Jahre.

Neben Expertise in den bereits erwähnten Bereichen Bereichen Software-Development, Managed Infrastructure zeichnet sich IXOLIT auch durch Erfahrung und international gefragtes Knowhow im Online Payment, eCommerce, DDoS-Protection sowie Promotion und Support-Services aus.

Die IXOLIT GmbH hat ihre Geschäftsgebiete seit ihrer Gründung als technischer IT-Dienstleister im Jahr 2001 durch Expansion und Zukäufe kontinuierlich erweitert und ist heute auf zwei Kontinenten (Europa, USA) tätig. Während ihre e-Commerce und Payment Plattformen dislo und IXOPAY in den letzten Jahren noch primär von US-amerikanischen Kunden verwendet wurden, ist die Einbringung der 'kiwi suite' in das IXOLIT-Ökosystem wohl als erster Schritt in Richtung Rückeroberung des Heimatmarkts zu deuten.