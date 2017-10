kvm-tec bezieht neue Unternehmenszentrale

Nach nur acht Monaten freuen sich die kvm-tec-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter auf den Einzug in das neue Unternehmensgebäude, das alles bietet, was das das kreative Miteinander fördert.

Die neue kvm-tec-Zentrale bietet Arbeitsplätze mit Aussicht. © kvm-tec

kvm-tec ist Österreichs einziger Entwickler und Hersteller von KVM-Extendern und Switching-Systemen. Genau zum 40-jährigen Jubiläum hat das Unternehmen das neue Firmengebäude in Tattendorf fertiggestellt.

So innovativ die weltweit eingesetzten Produkte von kvm-tec sind, so innovativ sollte auch das neue Firmengebäude sein. In einer Bauzeit von nur acht Monaten wurde das Gebäude fertiggestellt und mit modernstem, energiesparendem Equipment wie Wärmepumpe, Photovoltaikanalage und E-Tankstelle ausgestattet. In einer traumhaften Lage in den Weingärten von Tattendorf warten ein Schwimmteich sowie ein Fitnessraum darauf, von den kvm-tec-Mitarbeitern benützt zu werden.

Entspanntes Arbeiten in schöner Umgebung

Bei der Plan ung wurde auch großer Wert darauf gelegt, dass neben großen und ergonomischen Arbeitsplätzen auch viel Platz und Raum für Entspannung und zum Finden von neuen innovativen Ideen zur Verfügung steht. So wurden an den verschiedensten Plätzen im Haus mit ungewöhnlichen Sitzmöbeln und Bürolösungen Plätze für entspannte Kommunikation und relaxtes Brainstorming kreiert. Ein großer Loungebereich mit herrlichen Ausblick steht ebenfalls zum Entspannen zur Verfügung.