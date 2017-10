UNIQA CyberPrivat: Versicherungsschutz gegen Cybercrime

Cyberkriminalität ist ein großes Problem. Alleine in Österreich werden laut dem Österreichischen Bundeskriminalamt jährlich rund 10.000 Angriffe durch Hacker registriert. Dabei werden oft auch persönliche Daten gestohlen, wie Passwörter, Kontonummern oder Kreditkartendaten. UNIQA Österreich startet jetzt neben der Cyber-Versicherung für KMUs auch eine Cyber-Privat-Versicherung.

Andreas Kößl, Vorstand UNIQA Österreich: "Wir schließen eine Risikolücke, die es vor dem Internetzeitalter noch gar nicht gab." © UNIQA Österreich

"Um es gar nicht so weit kommen zu lassen, setzen wir stark auf das Thema Prävention. Wir finden sensible Daten in verschiedenen Ebenen des Internets, wie zum Beispiel Surface- und Darknet, bevor es zum Schaden kommt. Aber natürlich hilft das Produkt auch im Worst Case, zumindest die finanziellen Risiken nach Cyber-Angriffen abzufedern", sagte Andreas Kößl, Vorstand UNIQA Österreich. Dazu wurde am 18. September 2017 ein Kooperationsvertrag mit der Affinion International GmbH aus Hamburg unterzeichnet.

Für Kößl biete die Digitalisierung neue Geschäftsmöglichkeiten und den Kunden gleichzeitig mehr Schutz vor Risiken, die es vor einiger Zeit noch gar nicht gab. "Mit Affinion haben wir einen Partner gefunden, der in der Lage ist, sensible Daten im Netz zu finden, bevor noch ein Schaden entstanden ist. Die Kooperation macht unser Produkt einzigartig in Europa," erklärt Kößl.

Prämie liegt bei fünf Euro monatlich

Seit Mitte Oktober kann das neue Produkt abgeschlossen werden. Die neue Versicherung bietet die Möglichkeit persönliche Daten wie zum Beispiel Kontodaten je nach individueller Entscheidung des Kunden laufend im Internet überwachen zu lassen. Im Fall eines Datenfundes wird der Kunde automatisch per Mail und/oder SMS informiert und bei der weiteren Vorgehensweise, zum Beispiel bei der Datenlöschung, unterstützt.

Das Angebot (IDPROTECT Monitoring Daten, 24-h-Helpline und Daten Cleaner) wird durch einen Online-Shopping-Schutz ergänzt, bei dem Kunden im Schadenfall bis zu 400 Euro finanzielle Entschädigung pro Einkauf erhalten. Pro Jahr können maximal drei Fälle mit einem Gesamtschaden von maximal 1.000 Euro gemeldet werden. Die Prämie für CyberPrivat liegt einheitlich bei fünf Euro pro Monat. Ab Mitte Dezember startet der Verkauf der neuen Polizze auch online auf www.uniqa.at.