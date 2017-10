"Angesichts dieser Zahlen ist heute tatsächlich nicht mehr die Frage, ob ein Unternehmen angegriffen wird, sondern wann", erklärt Andreas Riepen, Vice President DACH bei F5. "Doch nur wenige Firmen sind wirklich ausreichend auf den Fall der Fälle vorbereitet. So wurden alleine im vergangenen Jahr über 26,5 Millionen Websites gehackt. Ein umfassender Schutz durch eine integrierte Sicherheitsarchitektur ist aber kein Hexenwerk. Und selbst mit ein paar einfachen Tipps lässt sich in der Praxis schon viel erreichen."

1. Verstehen Sie die Motive, Ziele und Taktiken der Hacker Bei den meisten Hackern handelt es sich um Cyberkriminelle, die nur auf eines aus sind: Geld. Und obwohl sie in dem Ruf stehen, unaufhörlich die raffiniertesten Pläne zu schmieden, sind viele ihrer Methoden in Wahrheit ausgesprochen schlicht. Letzten Endes wählen sie immer den Weg des geringsten Widerstands und suchen sich leichten Ziele.

2. Passen Sie Ihr Budget an Ihre Bedrohungslandschaft an – und planen Sie auch eine Cyberversicherung ein

Planen Sie in Ihrem Budget unbedingt eine Cyberversicherung ein. Ein kleiner Betrag für das Vertrauen der Verbraucher wird Ihr Unternehmen kaum ruinieren, die durch einen Hackerangriff verursachte Datenschutzverletzung und die damit verbundenen Kosten möglicherweise schon.