Erstes interkontinentale 5G-Versuchsnetz vorgestellt

Die Machbarkeit haben beide Unternehmen gerade nachgewiesen. Dabei erstellten sie Network Slices für Augmented Reality (AR) und Wartungsdienste, die sie jeweils im Netz des anderen Unternehmens ausführten. Der erfolgreiche Testlauf fand im Labor der Deutschen Telekom in Bonn sowie parallel im 5G-Testbett von SK Telecom in Yeoungjong-do (BMW-Fahrzentrum) in Südkorea statt.