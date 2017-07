Bekanntermaßen lässt sich Effizienz über Automation steigern, in diesem Fall also die Automatisierung von IT-Services und- Prozessen. Dabei kommt den Netzwerk-Services eine ganz besondere Rolle zu. Greifen doch Nutzer über das Netzwerk auf zentrale IT-Services zu, gleich ob diese in der eigenen Infrastruktur oder in der Cloud liegen. Interessanterweise hinken aber gerade die Netzwerke oft dem agilen Ansatz der Virtualisierung beziehungsweise Automation hinterher. So ist zum Beispiel ein virtueller Server in Minuten bereitgestellt, die IT- Organisation aber Tage und im schlimmsten Fall Wochen beschäftigt die notwendigen Netzwerk-Services in der erforderlichen Qualität unternehmensweit bereitzustellen. Dies geschieht meist manuell über fehleranfällige Box-by-Box-Konfiguration.