Fujitsu präsentiert neue ultra-mobile LIFEBOOK-Produktfamilie

Die neue Serie ultra-mobiler Notebooks von Fujitsu geht auf die sich stetig wandelnden Anforderungen von Geschäftsleuten ein – sowohl am Schreibtisch als auch unterwegs. Die LIFEBOOK U7x7 Notebook-Produktfamilie besteht aus drei leichten Notebooks in unterschiedlichen Größen.

Das 19 mm dünne LIFEBOOK U727 mit einem 12,5 Zoll Display wiegt nur 1,3 kg. © Fujitsu

Das 19 mm dünne LIFEBOOK U727 mit einem 12,5 Zoll Display wiegt nur 1,3 kg. Es ist das erste ultra-mobile Notebook von Fujitsu. Zur neuen Produktfamilie gehören weiterhin das LIFEBOOK U747 mit einem 14 Zoll Display und einem Gewicht von 1,5 kg sowie das LIFEBOOK U757, das mit 15,6 Zoll und 1,8 kg das größte Modell der Reihe ist. Sie sind ebenfalls im gleichen schlanken Design verfügbar.



Die LIFEBOOK U7x7 Notebook-Produktfamilie bietet Geräte für jeden Arbeitsstil. Sie verfügen über eine klassische USB-Schnittstelle und einen zusätzlichen USB Port Typ C, mit dem Nutzer an jeden Arbeitsplatz, mit Hilfe des optional erhältlichen Portreplikators, ganz einfach über ein USB Typ C Kabel andocken und gleichzeitig mit Strom versorgen können. Sie müssen keine Kabel oder Adapter mehr mitführen. Dank der einheitlichen BIOS-Images, Mainboards und Komponenten ist die LIFEBOOK U7x7 Serie einfach zu verwalten. IT-Abteilungen können so den Aufwand für die Administration minimieren und über die gesamte Lebensdauer Kosten senken.



Zudem hat Fujitsu die LIFEBOOK U7x7 Notebooks – und die gespeicherten Daten – mit Schutzmechanismen gegen Diebstahl und unbefugten Zugriff ausgestattet. Dazu zählen ein integrierter Smart-Card-Leser und TPM 2.0. Der optionale Handflächenvenen-Sensor nutzt die Fujitsu PalmSecure Technologie zur biometrischen Benutzerauthentifizierung ohne Passwort, und kann auch zusätzlich zu anderen Authentifizierungsmethoden eingesetzt werden. Fingerabdruckscanner sind ebenfalls verfügbar. Weitere Merkmale der LIFEBOOK U7x7 Modelle sind unter anderem das ergonomische, blendfreie Touch-Display in HD oder Full-HD (FHD), verstärkte Display-Scharniere und ein hochwertiges Magnesium-Gehäuse, welche die Langlebigkeit der Serie verbessern.



Die LIFEBOOK U7x7 Serie ist mit einem Akku ausgestattet, der den ganzen Tag lang hält und vom Anwender einfach gewechselt werden kann. Auch die Massen- und Arbeitsspeicher können einfach ausgetauscht werden, ohne dass die Garantie verfällt. Alle Modelle sind zudem mit integrierten VGA- und LAN-Anschlüssen ausgestattet.



Ruediger Landto, Head of Client Computing Division and the Internet of Things EMEIA bei Fujitsu, kommentiert: "Maximale Flexibilität, Konnektivität und Sicherheit gehören heutzutage zu den am meisten gefragten Funktionen für Business-Notebooks. Immer mehr Menschen teilen sich einen Schreibtisch oder arbeiten von unterwegs aus. Sie suchen nach vielseitigen Lösungen, während Arbeitgeber leistungsstarke und gleichzeitig kostengünstige Geräte benötigen, die von den Mitarbeitern gut angenommen werden und lange durchhalten. Von diesen Anforderungen wurde die Entwicklung der neuen LIFEBOOK U7x7 Familie angetrieben. Fujitsu bietet unterschiedliche Modelle, um jedem Arbeitsstil gerecht zu werden: vom viel reisenden Geschäftsmann bis hin zu Nutzern, die viel im Büro sind und an einem größeren Bildschirm oder an zwei Bildschirmen gleichzeitig arbeiten möchten."