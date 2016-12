Höheres Gehalt dank passender Software-Skills

Ein Grundstock an Computer- und Software-Wissen wird mittlerweile vorausgesetzt, wobei Microsoft Office immer noch Spitzenreiter bei den gefragtesten Fähigkeiten der Bewerber ist, wie Novel Aspect in einer Analyse von Stellenausschreibungen herausgefunden hat.

Software auf Bildschirmen: Neue Skills sind gefragt. © Novel Aspect

Aber: Das große Geld lässt sich nur machen, wenn man auch mit den Produkten von Amazon Web Services vertraut ist. Microsoft Excel, Outlook und Powerpoint sind nach wie vor die gängigsten Tools im Büro, wenn es um die Erstellung von Tabellen, E-Mails und Präsentationen geht. Kenntnisse im Umgang mit zumindest einem dieser Programme wurden in 35 Prozent der analysierten Stellenausschreibungen aus den 50 bevölkerungsreichsten US-Städten als nötige Qualifikation genannt. Viel seltener wird nach anderen Fähigkeiten wie dem Umgang mit iLife von Apple oder Design-Tools wie Photoshop gefragt.

Auffällig ist aber, dass jene Stellenausschreibungen mit den höchsten in Aussicht gestellten Gehältern nach ganz anderen Software-Kenntnissen fragten: Gleich acht Produkte von Amazon Web Services fanden sich in der Bestenliste der lukrativsten Jobs. Sie waren mit einem jährlichen Durchschnittseinkommen zwischen 117.000 und 141.000 Dollar (zwischen 110.000 und 132.000 Euro) assoziiert. Dabei geht es vor allem um Cloud- und Storage-Systeme. Wer also in den USA das große Geld machen will, sollte seine Software-Skills erweitern.