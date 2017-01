MK850: Logitech bringt Tastatur-Maus-Set mit Multi-Device-Funktionen

Dank der Logitech DuoLink-Technologie kommunizieren Tastatur und Maus spielend miteinander.

Die Logitech MK850 verbindet Maus und Tastatur spielerisch. © Logitech

Logitech hat den Verkauf der kabellosen MK850 Tastatur-Maus-Kombination gestartet. Die ergonomisch geschwungene Maus und die Tastatur mit gepolsterter Handballenauflage sorgen für herausragenden Komfort und erleichtern den Arbeitsalltag. Dabei sind beide Geräte mit der einzigartigen Logitech DuoLink Software verbunden, die sowohl benutzerdefinierte Funktionen als auch eine intelligente Navigation ermöglicht.



"Ein hoher Komfort am Arbeitsplatz ist sehr wichtig, gerade wenn das Pensum hoch ist", sagt Art O Gnimh, Global Director für Keyboards bei Logitech. "Ob Recherche, kreative Arbeit oder E-Mail-Kommunikation – alltägliche Arbeit setzt einen besonderen Komfort am Arbeitsplatz voraus, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen und das eigene Potenzial voll auszuschöpfen. Die leistungsstarke Logitech MK850 Tastatur-Maus-Kombination gewährleistet maximalen Komfort und die volle Kontrolle über unterschiedliche Geräte, zwischen denen einfach hin- und hergewechselt werden kann. Dies ermöglicht effizientes Arbeiten."



Die MK850 Kombination soll mit einer Tastatur in Standardgröße ein angenehmes und vertrautes Tippgefühl bieten. Ein Nummern-Pad und sorgsam gefertigte konkave Tasten sorgen laut logitech für perfekte Tastenführung, die gepolsterte Handablage fördert eine natürliche Schreibhaltung. Ausklappbare und anpassbare Stützen ermöglichen zudem verschiedene Schreibwinkel.



Die geschwungen geformte Maus mit Scrollrad sorge für einfache und effiziente Navigation durch Dokumente und Webseiten. Die Logitech DuoLink-Technologie verbindet Maus und Tastatur auf eine völlig neuartige Weise miteinander und ermöglicht laut hersteller dadurch intelligente Anwendungsszenarien. Durch Drücken der FN-Taste auf der Tastatur gibt DuoLink den Maus-Buttons zusätzliche Funktionen. Auf diese Weise kann zum Beispiel zwischen mehreren Bildschirmen gewechselt oder die Systemsteuerung geöffnet werden. Beim Musikhören wird das Lied durch die mittlere Maustaste gestartet oder gestoppt und durch das Scrollrad zum nächsten oder vorherigen Stück gewechselt.



Sowohl Tastatur als auch Maus sind mit der Easy-Switch-Technologie ausgestattet. Mit nur einem Knopfdruck können Nutzer zwischen bis zu drei verschiedenen Geräten hin- und herwechseln. Die Tastatur verfügt über ein adaptives Multi-OS Interface, das automatisch die richtigen Tastenkürzel und Shortcuts erkennt. Ob man Windows-, Mac-, Chrome-OS-Computer oder Android- oder iOS-Mobilgeräte verwendet – die leistungsstarke Logitech MK850 Tastatur-Maus-Kombination gibt Nutzern die Freiheit, unmittelbar zwischen den Geräten zu navigieren. Mit der Unifying USB und Bluetooth-Technologie ist auch bei der Verbindung zu Computer, Telefon oder Tablet nur ein USB-Empänger notwendig.



Die Logitech MK850 Tastatur-Maus-Kombination ist ab sofort zum Preis von 119 Euro (UVP) erhältlich.