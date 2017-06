Das 500.000 Zertifikat bekam Jennifer Oberegger, Lehrling beim Halbleiter-Hersteller Infineon. OCG-Präsident Markus Klemen (am Foto rechts) und Heidrun Strohmeyer, CIO im Bildungsministerium (am Foto links), überreichten ihr die Urkunde beim Festakt »Digitale Bildung und 20 Jahre ECDL« Anfang April an der TU Wien. Rund 670.000 Österreicher haben bislang am ECDL-Programm teilgenommen, das sind rund 8,5 Prozent der heimischen Bevölkerung bzw. jeder zwölfte Österreicher. Rund vier Millionen Tests für Einzelmodule wurden absolviert. Im internationalen Vergleich aller ECDL-Länder liegt Österreich damit hinter Großbritannien und Italien an dritter Stelle.