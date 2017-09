Mit Künstlicher Intelligenz will Huawei auf dem Smartphone-Markt punkten: Das nächste Top-Smartphone Mate 10 des chinesischen Herstellers werde dafür mit dem neuen Kirin-970-Prozessor ausgestattet sein, kündigte der Chef des Konsumentengeschäfts, Richard Yu, auf der IFA in Berlin an. Das Chipset verfügt über eine eigene Recheneinheit für Künstliche Intelligenz. Mit dem Chip kann das Smartphone zum Beispiel noch schneller und genauer erkennen, was auf einem Bild zu sehen ist.