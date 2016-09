HP steigt mit neuer Druckergeneration in den Markt für A3-Kopierer ein

HP hat ein umfangreiches Portfolio an A3-Multifunktionsgeräten (MFPs) angekündigt. Mit diesen wird das Unternehmen in den A3-Kopierermarkt einsteigen, dessen Volumen auf 55 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Die Ankündigung findet im Rahmen der HP Global Partner Conference statt, auf der HP zudem ein fortschrittliches Partnerprogramm für Managed Print Services (MPS) vorstellt.

•16 neue HP PageWide und HP LaserJet Geräteplattformen, die Innovation in das Kopierersegment bringen

„Die Komplexität bisheriger Kopierer gestaltete deren Wartung und Reparatur für unsere Partner und Kunden zu ineffizient“, so Enrique Lores, President Imaging & Printing bei HP Inc. „Dank unserer überlegenen Drucktechnologie können wir mit der nächsten Generation von A3-Multifunktionsgeräten den Status Quo verändern. Die neuen Drucker werden die Zufriedenheit unserer Kunden und Partner verbessern und unsere Marktanteile bei Managed Print Services und Dokumentenmanagement vergrößern. Das ist mit unserem Motto ‚neue Möglichkeiten im Business-Druck‘ gemeint.“

HP kündigt ein komplettes Portfolio an A3-MFPs an, darunter drei HP PageWide und 13 HP LaserJet Geräteplattformen. Insgesamt werden 54 verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Endverarbeitungsoptionen erhältlich sein, darunter integrierte Ausgabeeinheiten mit Hefter, externe Ausgabeeinheiten mit Hefter für hohe Seitenvolumen, Locher und Broschürenfinisher. Diese ermöglichen den Kunden ein bestmögliches Nutzererlebnis. HP bietet eine große Auswahl an verschiedenen Konfigurationen.