Interaktive Präsentationen mit Reactiv STAGE Software von NEC

Die Software Reactiv STAGE kann mit jedem interaktiven Endgerät genutzt werden und erweitert die Funktionen der NEC ShadowSense Multi-Touch-Displays.

Mit Reactiv STAGE erhalten Unternehmen neue Möglichkeiten für dynamische und ansprechende Präsentationen in kollaborativen Umgebungen. © NEC

NEC Display Solutions Europe ergänzt das Sortiment der Multi-Touch-Displays und interaktiven Projektoren um die interaktive Präsentationssoftware Reactiv STAGE. Damit erhalten Unternehmen neue Möglichkeiten für dynamische und ansprechende Präsentationen in kollaborativen Umgebungen. Die Präsentationssoftware erfüllt die Anforderungen von Unternehmen und Bildungseinrichtungen: Mit ihr lassen sich große Mengen von Informationen teilen, gleichzeitig bietet sie eine intuitive Benutzeroberfläche.



Die Präsentationssoftware ist mit ShadowSense Touch-Displays und jedem interaktiven Endgerät kompatibel und macht sie bereit für Multi-Touch-, Multi-Pen- und Gestensteuerung. Reactiv STAGE erkennt Berührungen automatisch und kann zwischen Streichbewegungen mit dem Finger, dem Schreiben mit dem Bedienstift und der Radierfunktion unterscheiden. Die Multi-Pen-Technologie verbessert die Zusammenarbeit, indem sie mehreren Nutzern gleichzeitig ermöglicht, ein oder mehrere Dokumente mit Anmerkungen zu versehen. So lässt sich die Produktivität in Meetings und Lernumgebungen erheblich steigern.



"Wir wissen, dass Trends wie Touchfunktion und Interaktivität den Wandel in Unternehmen und im Bildungsbereich vorantreiben", meint Ulf Greiner, Senior Product Manager Solutions bei NEC Display Solutions Europe. "Unsere Reactiv STAGE Präsentationssoftware, die wir auf der ISE 2016 erfolgreich präsentiert haben, ermöglicht es Unternehmen, Engagement und Mitarbeit zu fördern und gleichzeitig Produktivität sowie Zusammenarbeit zu verbessern."



Anwendungen, die einfach zu bedienen sind, sind der Schlüssel für die Zusammenarbeit über touchfähige Technologie. Die intuitive Benutzeroberfläche bietet Funktionen wie die direkte Präsentation über einen USB-Stick. Darüber hinaus können Nutzer ihre Präsentation einfach duplizieren und mit einem Wisch nach oben auf einen zweiten Bildschirm projizieren, um so die Lesbarkeit für ein größeres Publikum zu verbessern. Reactiv STAGE funktioniert mit jeder Bildschirmgröße und Auflösung und lässt sich perfekt an verschiedenste Unternehmens- und Lern-Szenarien anpassen.