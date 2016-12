Automatischer Transferschalter minimiert Ausfallzeiten im IT-Rack

Das große Plus des Expert Transfer Switch 8801 sind BellEquip zufolge seine Funktionalitäten hinsichtlich der Optimierung der Energieeffizienz und der Hardware- bzw. Überwachungskosten in Serverräumen und Rechenzentren.

Das Zwettler Unternehmen BellEquip, Systemanbieter von infrastrukturellen Lösungen für den effizienten und sicheren Betrieb elektronischer Anwendungen, hat ab sofort den neuen automatischen Transferschalter (ATS) Expert Transfer Switch 8801 von GUDE im Programm. Dieser ermöglicht es innerhalb bestehender IT-Installationen eine zusätzliche Redundanzebene zu schaffen. Er schaltet bei Ausfall der primären Stromversorgung in weniger als 20 Millisekunden auf eine alternative Stromquelle um, wahlweise Netzanschluss oder USV, und gewährleistet somit eine unterbrechungsfreie Versorgung der bis zu sieben direkt angeschlossenen Verbraucher. Zudem können durch eine manuelle Umschaltung per Knopfdruck, SNMP, Telnet oder Webinterface Wartungsarbeiten an einer Zuleitung, ohne Stillstand anderer Verbraucher, durchgeführt werden.