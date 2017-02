Mit Handgesten durch Office-Folien

Mit dem "Spotlight Presenter" hat Logitech eine Mac- und Windows-kompatible Fernbedienung vorgestellt, die mit einer App funktioniert.

Logitech stellt mit Spotlight eine smarte Fernbedienung für Präsentationen vor. © pd

Mit Spotlight hat Logitech eine smarte Fernsteuerung für Präsentationen präsentiert. Das metallene Präsentationsgerät ist im Innern mit Bewegungssensoren ausgestattet, die wie bei der Wii Mote auf Gesten reagieren. Zur Steuerung ist eine entsprechende Anwendung erforderlich, die man auf dem Windows- oder Mac-Rechner installiert. Auch fürs Smartphone bietet das Unternehmen eine eigene App an. Kompatibel ist diverse Software wie PowerPoint, Excel oder Google Slides.



Die eigentliche Navigation erfolgt über einen grossen Button. Über einen weiteren Knopf oberhalb der Steuerungstaste kann man bestimmte Bereiche einer Präsentation hervorheben. Dabei setzt Logitech nicht auf einen konventionellen Laserpointer, sondern auf eine Art Lichtkegel ("Spotlight"), mit dem der Rest der Folie abgedunkelt wird. Eine Lupenfunktion dient weiter dazu, Inhalte zu vergrössern. Zudem kann der Presenter mittels Cursor-Steuerung wie eine Maus bedient werden. Verbunden wird das Zeigegerät über USB und Bluetooth. Für einen dreistündigen Betrieb reiche eine einminütige Ladung. Die Bedienung ist gemäß Hersteller aus einer Entfernung von 30 Metern möglich.



Der Logitech Spotlight Presenter ist ab sofort in den Farben Schwarz und Gold auf Logitech.com und in der Farbe Silber bei Apple erhältlich.

*Simon Gröflin ist Redakteur bei PCTipp.