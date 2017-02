Epson Moverio BT-350: Der moderne Tour-Guide

Die Moverio BT-350 ist optimiert für den Einsatz in Museen.

Epson stellt auf der ISE 2017 ein neues Modell seiner Smart Glasses Serie vor: die Moverio BT-350. Die neue Augmented Reality (AR)-Brille eignet sich insbesondere für die gewerbliche Anwendung, etwa für den Einsatz in Einrichtungen aus dem Bereich Kunst und Kultur. Die Möglichkeit, das Vor-Ort-Erlebnis durch Augmented Reality-Inhalte zu bereichern, bietet Veranstaltern eine völlig innovative Darstellungsform und erlaubt ihnen, sowohl neue und als auch wiederkehrende Besucher zu begeistern. Die Moverio BT-350 ist voraussichtlich ab April 2017 für 1.600 Euro erhältlich.

Wie bewegt sich ein Dinosaurier? Wie sah das vollständige Mosaik vor 2.000 Jahren aus? Wie hat der Künstler dieses Portrait erschaffen? Die AR-Brille von Epson beantwortet diese Fragen auf ganz neue, visuelle Art. Als moderner Tour-Guide ermöglicht sie, digitale Inhalte wie Bilder und Videos aber auch komplexe 3D-Inhalte in eine reale Umgebung einzuspielen. Mithilfe der 5-Megapixel-Stereokamera kann die Moverio BT-350 zu diesem Zweck Objekte, die sich direkt vor dem Besucher befinden, erkennen und zusätzliche Informationen automatisch anzeigen oder abspielen. Die von Epson entwickelte Si-OLED-Technologie sorgt dabei jederzeit für klare und kontrastreiche Bilder, auch in hellen Umgebungen.

Valerie Riffaud-Cangelosi, Head of New Market Development bei Epson Europe, erklärt: "Die Moverio BT-350 ist für gewerbliche Anwendungen optimiert. Durch die anpassbaren Bügel bietet die Brille einen bequemen und langen Tragekomfort für unterschiedlichste Nutzer, ebenso für Brillenträger. Zudem lassen sich die Geräte leicht und effizient auch in Gruppen handhaben. Mithilfe von optionalem Zubehör können mehrere Brillen gleichzeitig geladen und mit den neusten Updates versehen werden."