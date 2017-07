In der Öffentlichkeit geriet Google Glass insbesondere wegen Bedenken über den Schutz der Privatsphäre unter Beschuss, technisch litt die erste Version an einer viel zu kurzen Akkulaufzeit und chronischer Überhitzung. Als Konsequenz verzichtete Google 2015 nach dem Auslaufen des Explorer-Programms auf einen breiten Marktstart und versprach, Glass zu einem nicht bestimmten Zeitpunkt mit einer überarbeiteten Version zurückzubringen.

Wie Jay Kothari, Projektleiter für Glass bei der Forschungsabteilung X, nun mitteilt , kommt die Datenbrille jetzt zurück, und zwar in einer überarbeiteten Form als Enterprise Edition. Kothari zufolge wurden die Smart Glasses zwei Jahre lang in einem speziellen Programm bei über 50 Unternehmen getestet, darunter AGCO, DHL, DHL, Dignity Health, NSF International, Sutter Health,The Boeing Company, und Volkswagen. Das positive Feedback habe dazu geführt, dass Glass jetzt über ein Partnernetzwerk für einen größeren Kreis von Unternehmen erhältlich sei, so der Projektverantwortliche.

Kothari und sein Team haben die Zeit nicht nur genutzt, um Erfahrungen im Business-Umfeld zu sammeln, sondern die Datenbrille sowohl technisch wie auch vom Design her überarbeitet. Wired zufolge sind die größten Unterschiede im Vergleich zum Explorer-Modell die bessere Kamera (8 statt 5 Megapixel Auflösung), eine längere Akkulaufzeit, ein schnellerer Prozessor sowie ein verbesserter WLAN-Chip. Außerdem weist nun eine rote Lampe darauf hin, dass ein Video mit der Brille aufgezeichnet wird. Zudem kann der Aufsatz nun einfach per Knopfdruck vom Brillenrahmen getrennt werden, etwa um ihn mit einer - von einer früheren Abteilung von 3M - gefertigten Sicherheitsbrille zu verbinden.

Beim Logistik-Dienstleister DHL wiederum kommt die Order-Picking-Lösung vom Bremer Wearable-Spezialisten Ubimax zusammen mit Glass zum Einsatz. Auf diese Weise erhalten die Mitarbeiter beim Zusammenstellen von Lieferungen in der Brille Echtzeitinformationen darüber angezeigt, wo die gescannten Gegenstände in den Wägen platziert werden müssen. Da die Kommisionierer jetzt keine Papierlisten mehr in den Händen halten müssen, können sie nicht nur effizienter und komfortabler arbeiten, DHL schätzt, dass dadurch die Effizienz in der Lieferkette um 15 Prozent gestiegen ist.