"EVEN H2": Kopfhörer passen Sound an Ohren an

Der neue Kopfhörer "H2" des israelischen Startups Even testet das Hörempfinden des Users, um dadurch die Tonwiedergabe perfekt an den individuellen Nutzer anzupassen.

Evens H2: Neuer Gehörtest soll Nutzern ein unglaubliches Sounderlebnis bieten. © weareeven

Die Headphones werden via Bluetooth mit dem gewünschten Gerät verbunden. Eine digitale Assistentin namens Sarah, die sehr Siri-ähnlich ist, führt über das 299 Dollar teure Gadget einen Gehörtest durch. Sarah meldet sich mit jedem Einschalten der Kopfhörer. Das Resultat der Überprüfung ist ein personalisiertes Hörerlebnis, das sich für jeden unterschiedlich anhört. Das Unternehmen selbst nennt dieses Prozedere "Ohrabdruck", weil es so einzigartig wie ein Fingerabdruck ist.

"Unsere Technologie ermöglicht den Nutzern ein Hörerlebnis, das sie noch nie oder schon lange nicht mehr hatten", bewirbt Aronson. Er meint, Even macht es für Menschen möglich, Musik neu zu erleben und zu hören, was ihnen fehlt. Denn er weiß, dass jeder Musik anders wahrnimmt, auch wenn es derselbe Song ist.

Stylisch und innovativ

Die Kopfhörer sind nicht nur technisch sehr innovativ, sie bestehen auch aus umweltfreundlichen Holz-Ohr-Schalen und veganem Leder, was ihnen einen modernen Vintage-Look verpasst. Der Ohrabdruck einer jeden Person wird auf der mobilen App gespeichert. Diese App zeigt auch den Akku-Stand der H2. Aronson will, dass sich der Ohrabdruck in der Szene langfristig etabliert.