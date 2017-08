Voyager 8200 UC von Plantronics

Das Premium-Stereo-Headset ohne Mikrofonarm liefert Audioperformance in Business-Qualität und reduziert Hintergrundgeräusche an beiden Enden des Telefonats.

Plantronics hat ein neues Highend-Headset auf den Markt gebracht. © Plantronics

Plantronics, Experte für Audio und Wearable Technology, präsentiert mit dem Voyager 8200 UC ein Bluetooth®-Headset in Premiumdesign ohne Mikrofonarm, das dank exzellenter Audioperformance, passiver Geräuschunterdrückung und Active-Noise-Cancelling (ANC) für maximale Konzentration sorgt.



Designt für Mobile Professionals, die darauf angewiesen sind, immer und überall mit Kollegen und Vorgesetzten zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren, ist das Voyager 8200 UC das erste Business-Stereoheadset, das auf einen Mikrofonarm verzichten kann. Dafür sorgen neben zwei omnidirektionalen Mikrofonen mit digitaler Signalverarbeitung die Dualmodus-ANC-Funktion sowie die integrierte Smart-Sensor-Technologie. Premium-Audioqualität und professionelle Sprachübertragung stellen ein optimales Nutzungserlebnis sicher – ob beim Telefonieren im Großraumbüro, beim Arbeiten in einem vollen Café oder beim Entspannen zur Lieblingsmusik auf einer Zugfahrt.



Das Voyager 8200 UC eignet sich hervorragend für mobile Mitarbeiter, die stets im Austausch mit Kollegen und Vorgesetzten stehen, sowie für Angestellte in Großraumbüros, die sich vor Ablenkung durch störende Nebengeräusche schützen wollen. Laut einer Studie von Oxford Economics 2016 hat es für Mitarbeiter höchste Priorität am Arbeitsplatz ohne Störung arbeiten zu können. 40 Prozent der Befragten gaben an, aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um Lärm zu minimieren. Da Unternehmen zunehmend auf offen gestaltete Büroräume und flexibles Arbeiten setzen, nimmt es für sie einen immer entscheidenderen Stellenwert ein, das daraus resultierende Lärm- und Ablenkungsproblem zu lösen.



„Je mobiler die Belegschaft, desto wichtiger wird es für Unternehmen, ihren Mitarbeitern durch die richtige Ausstattung fokussierte und nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen“, so Oliver Jungklaus, Senior Marketing Manager DACH bei Plantronics. „Das Voyager 8200 UC ist das bisher anspruchsvollste Headset der Voyager-Familie. Es vereint eine Vielzahl an Premium-Features, die Mobile Professionals dabei unterstützen, sich auf komfortable und stilvolle Art zu konzentrieren. Für Händler eröffnet das Voyager 8200 UC zudem neue Marktchancen, da sie ihren Kunden mit dem Headset hervorragendes Design, erstklassige Leistung, professionelle Audioqualität und eine intuitive Bedienung bieten. Wir sind davon überzeugt, dass das Voyager 8200 UC ein beliebtes Produkt auf der Inventarliste jedes IT-Managers wird.“

Das Voyager 8200 UC kann, wie das erst kürzlich vorgestellte Voyager 3200 UC, vollständig über den Plantronics Manager Pro verwaltet werden – einem zusätzlichen Service, der IT-Managern wertvolle Erkenntnisse durch Bestands-, Nutzungs-, Gesprächs- und Akustikanalysen liefert. Der neue „Radio-Link-Quality-Report“ als Bestandteil der Konversationsanalyse, bietet Administratoren die Möglichkeit, Benutzer mit der durchschnittlich niedrigsten Anrufqualität anhand des Quality Impairment Scores (QIS) zu identifizieren. Dank detaillierter Anrufübersichten lässt sich der Einfluss der Funkverbindung des Headsets auf die Anrufqualität zudem besser beurteilen.



Weitere Features des Voyager 8200 UC:

• Vier Mikrofone mit DSP-Noise-Cancelling-Technologie erkennen und verstärken die Stimme des Sprechers, während zwei zusätzliche Mikrofone Umgebungsgeräusche minimieren und für Audioqualität auf Business-Niveau sowie kristallklare Sprachübertragung sorgen, ganz ohne Mikrofonarm.

• Optimierte Sprachansagen informieren über Anrufername, Mute- und Verbindungsstatus sowie die verbleibende Gesprächszeit.

• Innovatives Engergiemanagement sorgt für bis zu 24 Stunden schnurloses Hörvergnügen. Das beigelegte 3,5-mm-Kabel ermöglicht die Nutzung des Headsets darüber hinaus sowie auf Flügen.

• Zertifiziert für Microsoft Skype for Business und kompatibel mit gängigen Softphone-Programmen wie Cisco Jabber.

• Einfache Kopplung des Voyager 8200 UC mit Windows- und Mac-Computern sowie weiteren IP-Telefonen über den Plantronics BT600 Bluetooth-USB-Adapter oder direkt mit mobilen iOS- und Android-Geräten.

• Bluetooth Klasse 1 zur Verbindung mit Geräten des gleichen Standards bis zu einer Reichweite von 30 Metern.

• Smart-Sensoren erkennen, ob das Headset getragen wird, pausieren die Medienwiedergabe automatisch und setzen sie fort, sobald das Voyager 8200 UC wieder aufgesetzt wird.



Das Voyager 8200 UC ist als Premium-Modell der Voyager-Produktfamilie ab sofort weltweit verfügbar.