KNAPP präsentiert beim 15. Leobener Logistik Sommer neue Lösungen.

Die Anforderungen an die Logistik- und Produktionslösungen der Zukunft werden immer komplexer. Eine Smart Production muss gewisse Anforderungen erfüllen: Leistung, Flexibilität und Qualität müssen unter einen Hut gebracht werden. Dabei steht immer der Mensch im Mittelpunkt – einfache und intuitive Interaktion ermöglichen eine smarte Mensch-Maschinen-Kommunikation. Manuelle und automatische Prozesse gelangen so in Einklang und ermöglichen eine fehlerfreie Abwicklung der Prozesse innerhalb eines Lagers oder einer Produktionsstätte.