MX ERGO: Neuer Trackball von Logitech

Der erste neue Trackball seit fast einem Jahrzehnt soll Trackball-Fans individuell anpassbaren Komfort dank eines einzigartigen, einstellbaren Gelenks bieten sowie Präzisions-Tracking und Verbindungsmöglichkeiten für mehrere Geräte.

Der Trackball ist wieder da. Laut hersteller besser als je zuvor. © Logitech

"Wir sind absolut begeistert von unserem neuen Trackball, dessen innovative Rückkehr auch von unseren Verbrauchern inspiriert wurde: Sie haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen, um den gewünschten Grad an Komfort bei ihren Trackballs zu erreichen, manchmal sogar mit der Hilfe von zusätzlichen Keilen, damit der Trackball etwas höher liegt", sagt Anatoliy Polyanker, Global Portfolio und Brand Director bei Logitech. "MX ERGO ist unser erster, anpassbarer Trackball, der höchsten Komfort und elegantes Design bietet."



MX ERGO reduziert Muskelverspannungen um mehr als 20 Prozent im Vergleich zu einer gewöhnlichen Maus. Das einstellbare Scharnier erlaubt es, den Trackball im Winkel von 0 bis 20 Grad einzustellen, damit das Handgelenk geschont wird. Die bis ins kleinste Detail durchdachte Form des MX ERGO bietet eine optimale Unterstützung für die Handfläche und Finger, während die weiche Gummi-Oberfläche für einen guten und bequemen Grip sorgt – perfekt für den langen Einsatz.



MX ERGO ist mit der neuesten Tracking-Technologie ausgestattet, die schnellere und präzisere Navigation erlaubt. Per Tastendruck lassen sich zudem blitzschnell die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Mauszeigers einstellen. Für die optimale Kontrolle zeigt ein LED-Licht an, ob der Präzisionsmodus aktiviert ist.



Der wiederaufladbare Akku hält bei voller Ladung, abhängig von der Nutzung, bis zu vier Monate. Neigt sich die Akkuleistung dem Ende zu, reicht es, den MX ERGO eine Minute lang aufzuladen, um den ganzen Tag weiterzuarbeiten.



MX ERGO unterstützt Logitech Easy-SwitchTM und Logitech FlowTM. Logitech Flow, kostenlos als Teil der Logitech OptionsTM-Software erhältlich, und Logitech Easy-Switch erlauben den kinderleichten Einsatz an mehreren Computern: Mit nur einer Maus einfach zwischen Computern hin- und herwechseln und sogar Inhalte, Bilder und Textdateien kopieren und einfügen.



Das elegante Design des MX ERGO wurde mit hochwertigen Materialien umgesetzt, die sich schlicht und einfach gut anfühlen. Damit harmonisiert der MX ERGO perfekt mit weiteren Premium-Produkten von Logitech wie etwa die Logitech CRAFT-Tastatur, dem Logitech Spotlight-Presenter oder den Logitech MX Sound-Lautsprechern. Zusammen bilden diese Produkte ein Premium-Erlebnis für den modernen Arbeitsplatz, das besser aussieht und sich besser anfühlt.



Logitech MX ERGO ist voraussichtlich im September 2017 auf Logitech.com/de-de zum Preis von 109,00 Euro (UVP) oder im Fachhandel erhältlich.