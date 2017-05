Nutanix und IBM starten Hyperkonvergenz-Initiative

IBM POWER und Nutanix-Software: Private Clouds stehen mit einem Klick für High-Performance-Workloads zur Verfügung.

Dheeraj Pandey, CEO von Nutanix © Wolfgang Franz

IBM und Nutanix lancieren eine auf mehrere Jahre ausgelegte Initiative, um neue Workloads auf hyperkonvergenten Infrastrukturen zu implementieren. Das integrierte Angebot kombiniert die Enterprise Cloud Platform von Nutanix mit IBM Power Systems und verfolgt das Ziel einer schlüsselfertigen hyperkonvergenten Lösung für geschäftskritische Workloads in großen Unternehmen. Die Partnerschaft sieht eine Full-Stack-Kombilösung mit eingebauter Virtualisierung auf Basis des Nutanix-Hypervisors AHV vor, um innerhalb des Rechenzentrums Einfachheit erlebbar zu machen.



In der Technologielandschaft von heute ist die Informationsverarbeitung in Echtzeit notwendig, aber nicht ausreichend. In Echtzeit reagieren zu können verschaffte Unternehmen bislang einen Wettbewerbsvorteil. Dieser Ansatz garantiert jedoch nicht länger zufriedene Kunden. Die Wertschöpfung liegt mittlerweile in der Fähigkeit, in kurzer Zeit große Datenmengen zu sammeln, sie schnell zu analysieren und vorherzusagen, was wahrscheinlich als nächstes passieren wird – dazu braucht es eine Kombination aus Analytics, kognitiven Fähigkeiten, maschinellem Lernen etc. Das ist der Beginn der "Erkenntnisökonomie".



Mit dieser Art Workloads umzugehen stellt eine völlig neue Herausforderung dar – und erfordert eine Kombination aus zuverlässigem Storage, schnellen Netzwerken, Skalierbarkeit und extrem hoher Rechenleistung. Private Rechenzentren, die erst vor wenigen Jahren entworfen wurden, erscheinen reif für eine Erneuerung – nicht nur was die Technologie, sondern auch die Idee des Architekturdesigns betrifft. An diesem Punkt kommt die Kombination von IBM Power Systems und Nutanix ins Spiel.



Diese gemeinsame Initiative beabsichtigt, neue Workloads auf hyperkonvergenten Infrastrukturen bereitzustellen und zu diesem Zweck die erste einfach zu implementierende Web-Scale-Architektur anzubieten, die POWER-basiertes Scale-Out-Computing für ein ganzes Spektrum an Workloads unterstützt. Dazu zählen unter anderem:



Innovative kognitive Workloads, einschließlich Big Data, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz (KI)

Geschäftskritische Workloads wie Datenbanken, umfangreiche Data Warehouses, Webinfrastrukturen und typische Unternehmensanwendungen

Cloud-native Workloads, einschließlich Full-Stack Middleware auf Open-Source-Basis, Enterprise-Datenbanken und Container



Nutanix und IBM teilen die Philosophie offener Standards. Die kombinierte Lösung wird dafür konzipiert sein, Global-2000-Unternehmen das wahre Potenzial softwaregesteuerter Infrastrukturen – Wahlfreiheit – zu erschließen. Mit ihrer Zusammenarbeit verfolgen sie die folgenden Pläne:

Eine vereinfachte private Enterprise Cloud, in der sich die POWER-Architektur nahtlos und ohne Kompatibilitätsprobleme in das Rechenzentrum einfügt

Exklusives Virtualisierungsmanagement mittels AHV, innovative Planung und Fehlerbehebung dank maschinellem Lernen, App Mobility, Mikrosegmentierung usw. zusammen mit "One-Click"-Automatisierung

Die Implementierung zustandsabhängiger nativer Cloud-Services mittels Acropolis Container Services mit automatisierter Implementierung und persistentem Enterprise-Storage



"Hyperkonvergente Systeme weisen weiter hohe Wachstumsraten auf, Marktvorhersagen liegen bei annähernd 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. IT-Experten erkennen mittlerweile die Notwendigkeit – und die damit verbundenen Vorteile – an, die neue Generation an Infrastrukturtechnologie für Rechenzentren anzunehmen", so Stefanie Chiras, VP Power Systems bei IBM. "Unsere Partnerschaft mit Nutanix wird so gestaltet sein, unseren gemeinsamen Unternehmenskunden eine skalierbare, robuste und hochleistungsfähige hyperkonvergente Infrastrukturlösung an die Hand zu geben, die von den Fähigkeiten der POWER-Architektur hinsichtlich Datenverarbeitung und Rechenleistung sowie der One-Click-Einfachheit der Nutanix Enterprise Cloud Platform profitiert."



"Mit dieser Partnerschaft werden die Kunden Power-basierter Systeme von IBM mit ihrer eigenen Onpremise-Infrastruktur ein Nutzererlebnis nach Art der Cloud realisieren können", erklärt Dheeraj Pandey, CEO von Nutanix. "Unternehmenskunden werden aufgrund des geplanten Designs in der Lage sein, jede Art von unternehmenskritischem Workload in jeder beliebigen Größenordnung zu betreiben, und das mit Virtualisierungs- und Automatisierungsfähigkeiten auf Weltklasseniveau als Teil einer Scale-Out-Umgebung, die IBMs Servertechnologie nutzt."