NEC setzt auf Services der Technogroup

NEC IT Platform Solutions und der IT-Dienstleister Technogroup IT-Services GmbH in Hochheim haben eine Servicepartnerschaft für alle Produkte in der NEC IT Platform Solutions geschlossen.

Für die Server der Serie NEC Express 5800 verspricht der Hersteller Verfügbarkeiten von mehr als 99,999 Prozent. © Technogroup

NEC bietet auf dieser Plattform mit der NEC-Express-Produktlinie hochgradig zuverlässige, skalierbare, komfortabel bedienbare und leicht zu wartende Serversysteme nach Industriestandard an. Das Angebot reicht von robusten Tower- und Rack-Servern über modulare Serversysteme und Blade Server bis hin zu Hochverfügbarkeits- und Enterprise-Lösungen. Zudem werden für jeden Einsatzzweck skalierbare Storage-Systeme für Speichernetzwerke sowie Backup- und Archiv-Lösungen angeboten.



Hochverfügbarkeitssysteme sorgen weltweit für den reibungslosen Ablauf der Geschäftsprozesse. Für die Server der Serie NEC Express 5800 verspricht der Hersteller Verfügbarkeiten von mehr als 99,999 Prozent. Eine solche hohe Verfügbarkeit bedeutet, dass der Server insgesamt nicht länger als fünf Minuten und 15 Sekunden pro Jahr ausfällt.



Da aber selbst Systeme mit hoher Verfügbarkeit hin und wieder eine Wartung benötigen oder auch mal komplett ausfallen können, hat die NEC die Technogroup aus Hochheim als zertifizierten Serviceanbieter für die NEC-Server-Produktlinie beauftragt.



Serviceeinsätze und Kommunikation mit dem Kunden laufen bei der Technogroup nach einem festen, professionellen Prozess ab, sodass rund um die Uhr in kürzester Zeit eine zufriedenstellende und schnelle Lösung gefunden wird. Diese Servicepartnerschaft gilt für alle Installationen der NEC IT Platform Solutions in Deutschland und der Schweiz. Im Vorfeld wurden umfangreiche Schulungs- und Zertifizierungsmaßnahmen durchgeführt.