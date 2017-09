Patch-System für Netzwerkverteiler

Der neue Network Cable Organizer (NCO) ist ein Patch-System, mit dem 8x schneller gepatcht werden kann als mit konventionellen Patchlösungen.

Der NCO ist eine 19" Kabelbevorratungsbox, die eine All-in-one-Systemlösung für ein perfektes Kabelmanagement im Schaltschrank bereitstellen soll. Die Box nimmt im Netzwerkschrank 1 HE in Anspruch und enthält 24 geprüfte Kat. 6 Patchkabel oder Glasfaserkabel mit einer Länge von jeweils 1,6 m.



Mit dem neuen Patchsystem erstellt man eine Installation 8-mal schneller als mit konventioneller Technik und kann so eine enorme Zeitersparnis realisieren. Jede Box ist modular aus 24 Einzelkassetten aufgebaut. Nicht benötigte Kabelüberlängen werden automatisch in die Kassette über einen Federzug eingezogen. So ist jedes Kabel in der perfekten Länge vorhanden und muss nicht mehr auf die benötigte Kabellänge angepasst werden.



Der NCO ist auch bestens geeignet für die Nachrüstung bestehender Racks und bietet ein effizienteres Energiemanagement als Kabelbäusche entlang des 19“ Schrankprofils. Denn durch die Vermeidung von Luftstrom-Blockaden, die durch Überlängen der einzelnen Kabel im Schrank entstehen können, ist ein effizienteres Kühlen möglich. Auch beim Platzbedarf spart der NCO ein, da nur noch 1 HE je Switch benötigt wird. Rangierpanele können einfach weggelassen werden, wodurch wiederum Platz eingespart wird.



Die Flachkabel, mit denen der NCO ausgestattet ist, benötigen nur ein Drittel des Platzes, den Rundkabel benötigen. Die verwendeten Flachkabel bieten dabei aber die gleiche Verlässlichkeit und im Falle der LWL-Kabel ein entsprechendes Testprotokoll.



Folgende Verpackungen sind verfügbar:



Als komplette Box mit 24 CAT6 Kassetten, 7 verschiedene Farben möglich

3er-Pack von Kassetten CAT6 oder Glasfaser, 7 verschiedene Farben möglich

Montagerahmen aus Stahlblech

Blindabdeckungen