Das Smartphone wird zum Alltagshelden

Der Kamera- und Smartphone-Equipment-Hersteller SP Gadgets verwandelt mit seiner neuen Zubehörlinie das Smartphone zum Begleiter bei allen Sport- und Freizeitaktivitäten.

Das Smartphone ist aus einem aktiven Alltagsleben kaum mehr wegzudenken. © sp-connect

Mit SP Connect wird das Smartphone zum Partner in allen aktiven Lebensbereichen: Das Montagesystem, das bereits weltweit von Freizeit- und Profisportlern mit der GoPro Actionkamera eingesetzt wurde, hält mit den neuen Produkten nun auch Einzug ins Alltagsleben. Das besondere dabei: Man muss kein neues, spezielles Gerät dafür erwerben, sondern kann sein eigenes Smartphone verwenden – sei es das Festhalten der schönsten sportlichen Momente oder Multi-Tasking im Alltag. "Seit vielen Jahren entwickeln und produzieren wir hochqualitatives GoPro-Zubehör. Diese Erfahrung fließt in diese neuen Produkte ein. Mit SP Connect haben wir es geschafft, unseren hohen Anspruch, das eigene Mobilgerät in alle Sport- und Freizeitaktivitäten einzubinden, erreicht", so Thomas Krenn, CEO von SP United. Bei den Neuheiten handelt es sich um eine vielseitige Auswahl an Halterungen und Aufsätzen für Fahrräder, Motorräder und Autos, innovativen Sportaccessoires fürs Laufen und Outdoor-Aktivitäten sowie Foto- und Videotools.



Connect your active life

SP Connect ist das weltweit flexibelste Montage System für Smartphones. Es gibt unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten der Produkte und sie sind alle perfekt aufeinander abgestimmt. Durch ein einfaches Montage- und sicheres Verschlusssystem werden keine Grenzen gesetzt. Egal ob auf dem Fahrrad, Lauftrail, Motorrad, Golfplatz, Skiern, Snowboard, Boot oder im Auto und Fitnesscenter SP Connect ist der Richtige "partner in crime". Die Basis der Produktlinien ist das "SP Phone Case Set" für 39,99€. Die schützenden und multifunktionale Hülle kommt mit einer Vielzahl an Aufsätzen. Die Aufsätze sind kombinierbar mit allen SP Gadget Produkten und Standard GoPro Halterungen – das heißt ein Produkt für alle Lebenslagen und Abenteuer.



Die SP Connect Produkte sind online auf www.sp-gadgets.com erhältlich sowie in ausgewählten Elektro-, Fahrrad-, Foto- und Sportgeschäften.