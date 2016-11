App "Looop" zeigt Ausgehverhalten in Echtzeit

Die mühselige Suche nach einem Lokal, wo zwar gute Stimmung herrscht, aber eine größere Freundesgruppe noch gemütlich Platz findet, hat ein Ende.

Die User entscheiden, ob sie in "entspannte" oder "angesagte" Bars wollen. © looopapp.com

Die iPhone-App "Looop" zeigt live und durch anonyme Messungen, wie viel in welcher Bar gerade los ist. "Ob du Lust auf eine Party hast, versuchst, die Massen zu vermeiden oder irgendetwas in der Mitte - Looop hilft dir dabei zu entscheiden, wo du hingehen sollst", heißt es auf der Webseite der App, die in New York gelauncht wurde. Wird die App geöffnet, zeigt sie einen "Marktplatz" mit verschiedenen Lokalen an, deren Innenräume sich auch gleich in 360-Grad-Perspektive ansehen lassen.

Wird eine Bar angeklickt, stellt die Anwendung übersichtlich dar, wie viel sich dort gerade tut: "entspannt" ist die Situation bei bis zu 25 Prozent Auslastung, bis zu 50 Prozent ist es "aktiv", bis zu 75 Prozent Auslastung spricht Looop von "belebt" und das letzte Viertel wird gefüllt, wenn die Bar gerade "angesagt" ist. In dem Diagramm können User auch sehen, ob das Lokal in den letzten Stunden eher voller oder leerer geworden ist.

Taxi von Uber oder Lyft ordern

Zusätzlich zu den Echtzeitdaten stellt die App auch noch Infos wie Adresse und Öffnungszeiten bereit. Außerdem können sich User via Looop ein Taxi von Uber oder Lyft bestellen. Wer lieber eine Umgebungskarte hat, anstatt sich durch den Marktplatz zu klicken, kann auch das haben: Die Bars in der Nähe werden dann mit Kreisen versehen, die mit ihren unterschiedlichen Füllungen (von einem Viertel bis zu vier Viertel) die Auslastung anzeigen.