Reise-Apps längst nicht nur zum Buchen genutzt

Gut jeder zweite Smartphone-Besitzer nutzt Reise-Apps nicht mehr nur allein zum Buchen, sondern mindestens einmal im Monat zum Planen, Träumen und Informieren, wie Internetriese Google in Zusammenarbeit mit Ipsos in einer aktuellen Erhebung herausgefunden hat.

Weltkugel: User informieren sich über Apps. © S. Hofschlaeger/pixelio.de

51 Prozent verwenden ihr Mobilgerät in sogenannten "Ich-will-dahin-Momenten", um sich über Reiseziele zu informieren. Auch die Buchung des Hotels, das Kaufen der Flugtickets sowie das Verfassen von Rezensionen wird hauptsächlich vom Handy aus erledigt. Ganze 71 Prozent widmen sich sogar wöchentlich diesen Recherche-Tätigkeiten.

Dabei werden Travel-Apps nicht nur mehr in der Urlaubssaison benutzt, sondern von rund 58 Prozent mindestens einmal im Monat. Jeder Smartphone-Nutzer hat im Durchschnitt 2,3 Reise-Anwendungen auf seinem Mobilgerät installiert. Jeder Vierte hat sogar bereits über drei Apps dieses Genres heruntergeladen. Push-Benachrichtigungen stören User bei vielen Apps, doch sie bleiben eingeschaltet, wenn sie Informationen über den Reise-Status liefern können.



Mobile Site noch vorne

Verspätete Flüge, neue Check-In-Terminals und weitere Neuigkeiten werden in den meisten Fällen über Anwendungen abgerufen. Obwohl die Apps für den Buchungsvorgang sehr beliebt sind, dominiert knapp die mobile Website. Rund 65 Prozent nutzen ihren Handy-Browser für das Einholen von Informationen zu Reisen und den Ticket-Kauf.